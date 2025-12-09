المكتب الإعلامي بعجمان و"لينكدإن" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الاتصال الحكومي الرقمي بالإمارة

أبوظبي 9 ديسمبر / وام / وقع المكتب الإعلامي لحكومة عجمان مذكرة تفاهم مع شركة "لينكدإن" المتخصصة في الإتصال المهني، لتطوير منظومة الإعلام والاتصال الحكومي الرقمي في الإمارة، وتعزيز حضور الجهات الحكومية على المنصة المهنية الأكبر عالمياً وفق أفضل المعايير والممارسات المعتمدة.

تم توقيع مذكرة التفاهم، ضمن مشاركة حكومة عجمان في قمة بريدج المنعقدة بأبوظبي، وتهدف إلى وضع إطار شامل للتعاون بين الطرفين، يسهم في الارتقاء بالأداء الإعلامي الرقمي للجهات الحكومية، ودعم بناء هوية رقمية رسمية موثوقة، وتعزيز الظهور المؤسسي على منصة "لينكدإن" باحترافية تعكس الرسالة الإعلامية لحكومة عجمان بدقة وفاعلية.

وبموجب المذكرة، ستتولى "لينكدإن" دعم إجراءات (توثيق الحسابات الحكومية) على المنصة، والتعاون في تطوير المحتوى الإعلامي الرقمي بما يتوافق مع سياسات النشر المعتمدة ويواكب تطلعات الإمارة في تطوير تواصلها مع الجمهور المحلي والعالمي.

كما تشمل المذكرة تنفيذ برامج تدريبية وتعريفية دورية تستهدف بناء قدرات فرق الاتصال الحكومي، من خلال التدريب على استخدام الأدوات المتقدمة للمنصة، وإدارة المحتوى، وتحليل البيانات، إلى جانب تنظيم جلسات تعريفية بالتحديثات التقنية وأفضل الممارسات في الاستخدام المؤسسي لمنصة لينكدإن.

وأكد سعادة محمد عبدالله الكعبي، المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان، أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي ضمن استراتيجية المكتب لتعزيز حضور الإمارة في الفضاء الرقمي.

وقال إننا نعمل في المكتب الإعلامي على بناء منظومة اتصال حكومي متطورة تقوم على المهنية والابتكار، وتمثل شراكتنا مع لينكدإن خطوة مهمة نحو توسيع حضور الجهات الحكومية على منصة التواصل المهني، وضمان تقديم محتوى متميز يعكس رؤية حكومة عجمان وتطلعاتها المستقبلية.

وأضاف: نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تمكين فرق الاتصال بالدوائر والمؤسسات الحكومية من أدوات رقمية حديثة تساعدها على إيصال الرسائل الحكومية بكفاءة أعلى، وتعزيز التفاعل مع الجمهور والشركاء عبر منصة عالمية مؤثرة.

وأوضح أن هذا التعاون بين المكتب الإعلامي لحكومة عجمان وشركة لينكدإن يؤكد التزام الإمارة بتعزيز حضورها الرقمي وتطوير خطابها الإعلامي المؤسسي، بما ينسجم مع رؤيتها المستقبلية ويعزز من مكانتها في المشهد الإعلامي الرقمي العالمي.

من جانبها، أوضحت أمل البلوشي، مدير إدارة التطوير الإعلامي في المكتب الإعلامي، أن المذكرة ستسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات الإعلامية للكوادر الحكومية. وقالت إن تطوير قدرات فرق الاتصال الحكومي يمثل محوراً أساسياً في عملنا، وهذه الشراكة توفر فرصاً تدريبية نوعية تساعد على تطوير مهارات إنتاج المحتوى، وإدارة السمعة الرقمية، والاستفادة مع التحليلات والبيانات بما يعزز جودة العمل الإعلامي.

وأضافت البلوشي: نطمح إلى بناء نموذج إعلامي حكومي رائد في عجمان يعتمد على أحدث الأدوات والمنهجيات، ويعكس هوية الإمارة ومكانتها، ويسهم في رفع مستوى التفاعل الإيجابي مع الجمهور داخل الدولة وخارجها.

من جانبه، قال رئيس قسم المواهب في لينكدإن الشرق الأوسط أردا أتالاي إننا نفخر في لينكدإن بتعزيز تعاوننا مع المكتب الإعلامي لحكومة عجمان والعمل معاً على تطوير الاتصال الحكومي في العصر الرقمي ،و تمثل هذه الشراكة جزءا مهما من عملنا مع المؤسسات الحكومية لبناء هويات رقمية أكثر تأثيراً، وتمكين فرق الاتصال من خلال الأدوات والمعرفة التي ترتقي بجودة المحتوى والتفاعل مع الجمهور،و لا شك لدينا بأن هذا التعاون سيسهم في دعم طموحات الإمارة وترسيخ مكانتها في المشهد الرقمي المتطور.