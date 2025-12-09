انطلاق أول بطولة عالمية للريشة الطائرة بالهواء الطلق غدا بالشارقة

الشارقة في 9 ديسمبر / وام / تنطلق مساء غد ، برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق، التي تقام منافساتها في الشارقة بمدينة خورفكان و تستمر حتى 14 ديسمبر الجاري ، بمشاركة 96 لاعباً ولاعبة يمثلون 12 دولة.

وتشهد البطولة ثلاث مسابقات رئيسية تشمل ثلاثي الرجال وثلاثي السيدات وسباق التتابع للفرق، بمشاركة فرق من: مصر، أستراليا، هونغ كونغ، ألمانيا، أذربيجان، البرازيل، إندونيسيا، بلغاريا، نيجيريا، الصين، هولندا، إضافة إلى الدولة المستضيفة الإمارات العربية المتحدة.

يحضر حفل الافتتاح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بخورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ فيصل آل خليفة، وسعادة محمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة عبدالملك جاني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسعادة نورة الجسمي رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، إلى جانب عدد من المسؤولين والضيوف وممثلي وسائل الإعلام.

كما يشهد الافتتاح عرض فيلم تعريفي عن اللعبة ومنافساتها، ثم تُلقى كلمات رئيسة الاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المنظمة، ويتلوها أداء قسم البطولة من اللاعبين، إلى جانب فقرات فنية تجسد تراث دولة الإمارات.

وتشهد النسخة الأولى إطلاق التميمة الرسمية للبطولة وهي "الطهر العربي"، أحد الحيوانات النادرة التي تتخذ من شرق الجزيرة العربية موطناً لها، وجاء اختياره تقديراً لجهود الدولة في الحفاظ على هذه السلالة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي 2031، إضافة إلى افتتاح صاحب السمو حاكم الشارقة لمشروع الطهر العربي في مركز الحفية لصون البيئة الجبلية.

وتجدر الإشارة إلى ان قرعة البطولة لمسابقة ثلاثي الرجال وضعت في المجموعة الأولى: الإمارات والبرازيل وإندونيسيا، وفي الثانية مصر وبلغاريا وأذربيجان، وفي الثالثة هونغ كونغ ونيجيريا وأستراليا، وفي الرابعة ألمانيا والصين وهولندا.

أما في مسابقة ثلاثي السيدات: فضمت المجموعة الأولى هونغ كونغ والصين وأستراليا، والثانية الإمارات وألمانيا ونيجيريا، والثالثة البرازيل وأندونيسيا وهولندا، والرابعة مصر وأذربيجان وبلغاريا.

وضمت مسابقة سباق التتابع في المجموعة الأولى هونغ كونغ وبلغاريا ونيجيريا، والثانية الصين ومصر وهولندا وفي المجموعة الثالثة الإمارات والبرازيل وأذربيجان وفي الرابعة ألمانيا وأستراليا وإندونيسيا.