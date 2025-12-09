شرطة عجمان تستعرض ابتكاراتها وتحولها الرقمي في "قمة بريدج 2025"

أبوظبي في 9 ديسمبر /وام/ تستعرض القيادة العامة لشرطة عجمان في جناح حكومة الإمارة ضمن فعاليات "قمة بريدج 2025"، الحدث العالمي الأكبر في صناعة الإعلام والمحتوى والتقنيات المستقبلية، نموذجها المتقدم في الابتكار الأمني والجاهزية الرقمية، وما تشهده من تطوير مستمر في منظومة الخدمات الشرطية.

وتستعرض شرطة عجمان خلال مشاركتها في القمة المنعقدة في أبوظبي أبرز مشاريعها التحولية، ومنها منظومة الخدمات الذكية التي تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، إلى جانب عرض الدورية الإعلامية الهجينة التي تجمع بين المهام الأمنية والتوعوية في إطار مبتكر يعكس توجهات الإمارة نحو شرطة أكثر اتصالاً بالمجتمع وأكثر جاهزية للمستقبل.

كما تسلط المشاركة الضوء على مبادرات القيادة في دعم أمن المدن الذكية، وتوظيف التقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وحماية المجتمع، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية عجمان 2030.

وتأتي مشاركة شرطة عجمان في هذه القمة العالمية تأكيدًا على دورها في بناء نموذج أمني متطور يواكب المتغيرات الرقمية، ويسهم في تعزيز حضور الإمارة عبر منصات دولية تعكس تقدمها في مجالات الابتكار، والاتصال، وإدارة منظومات الأمن الحديثة.

وقام المقدم نورة سلطان الشامسي، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة، والرائد محمد سلطان الظاهري، مدير فرع العلاقات العامة، بجولة في جناح حكومة عجمان، حيث اطلعا على ما تقدمه الجهات المشاركة من مشاريع متقدمة وتجارب إعلامية وتفاعلية، وأشادا بمستوى التنظيم والجهود المشتركة التي تعكس صورة الإمارة في هذا الحدث العالمي.