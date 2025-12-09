"دبي للثقافة"تكمل استعداداتها لإطلاق مخيماتها الشتوية

دبي في 9 ديسمبر/وام/أعلنت " دبي للثقافة" عن انتهاء استعداداتها لافتتاح مخيماتها الشتوية في جميع مواقعها التراثية والثقافية خلال ديسمبر الجاري وذلك بهدف تزويد الأطفال والناشئة من سن 4 إلى 14 سنة بتجارب تعليمية وإبداعية غنية تنمّي مهاراتهم وتوسّع آفاقهم الفكرية بما ينسجم مع رؤية الهيئة في خلق بيئة محفزة على الإبداع والابتكار.

ويقدم مخيم متحف الشندغة الشتوي المقرر عقده على فترتين من 15 إلى 19 وومن 22 إلى 26 ديسمبر الجاري رحلة تفاعلية تحت شعار مغامرو الطبيعة يتعرف خلالها الأطفال على أهمية القطاع الزراعي ودوره في الاستدامة عبر ورش عملية تشمل البحث عن كنوز النخيل وحل الألغاز في تحدي غرفة الهروب من المزرعة وتسلق أشجار النخيل إضافة إلى لقاء مربي النحل واستكشاف النباتات والحيوانات المحلية وتصميم حدائق صغيرة وتعلم إعداد حلوى البثيثة التقليدية.

كما يستقبل مخيم متحف الاتحاد الشتوي المشاركين خلال الفترة ذاتها ببرنامج يتناول تاريخ الإمارات ورؤى الآباء المؤسسين وقيم العمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية إلى جانب ورش في الفنون والخزف والتعرف إلى الصقور والزراعة المستدامة واستكشاف أساسيات علوم الفضاء والأقمار الصناعية ومشاريع الدولة في هذا المجال.

ويطرح مركز الجليلة لثقافة الطفل مخيمه الشتوي تحت شعار عجائب الكون من 8 إلى 12 ومن 15 إلى 19 ديسمبر الجاري ويتضمن ورشا في الفنون التشكيلية والخزف والفنون الرقمية والطهي وصناعة الشموع وفن التلسكوب النجمي مع رحلة إلى روبولاند واختتام بمعرض فني وعرض مسرحي لأعمال الأطفال.

أما مخيم مكتبات دبي العامة الشتوي الذي يقام من 15 إلى 26 ديسمبرالجاري تحت شعار شتاؤنا تحدي وإبداع فيقدم ورشا متنوعة في الرسم بالأكريليك والفخار والرسم ثلاثي الأبعاد والرسم بالرمل ومسرح الظل إضافة إلى أنشطة يدوية وألعاب جماعية تنمي روح التعاون والتركيز وتعزز ارتباط الأطفال بالتراث عبر ورش صناعة السقا والطوي.

وبالتزامن مع المخيم تنظّم دبي للثقافة معرض الكتب المستعملة في مكتبة الصفا للفنون والتصميم بأسعار رمزية بهدف تعزيز استدامة الكتب وتشجيع تداولها بين أفراد المجتم.