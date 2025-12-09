منتخب "التقاط الأوتاد" يفتتح مشاركته غدا بتصفيات مونديال 2026 بالقاهرة

القاهرة في 9 ديسمبر/وام/ يفتتح منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد غدا مشاركته في تصفيات مونديال 2026، بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويشارك منتخبنا في منافسات سلاح الرمح لفئات الفرق والزوجي" 4، و6 سم"، والفردي "6 سم"، بعد اعتماد جدول المنافسات بإجراء القرعة وعقد الاجتماع الفني، وتجربة الخيول المشاركة.

وأعلنت اللجنة المنظمة اعتماد تفاصيل برنامج المنافسات غدا، ويتضمن مشاركة جميع المنتخبات في عرض الافتتاح عند العاشرة صباحا، بحضور راعي الحفل، بعدد 5 فرسان والمدرب لكل منتخب، وصولا إلى استلام الخيل، ثم الإحماء تمهيدا لانطلاق المنافسات.

وأوضح راشد حميد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد بالاتحاد، أإن فرسان المنتخب أكملوا جميع الاستعدادات اللازمة لخوض ضربة البداية بعد الإعداد في معسكر قرية بوذيب العالمية بالختم، وأخيرا في القاهرة، وذلك لإظهار المستويات الفنية العالية، والمنافسة على التأهل إلى النهائيات في الأردن.