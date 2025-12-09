"سيدات أعمال الإمارات" يبحث مجالات وفرص التعاون مع تتارستان

دبي في 9 ديسمبر/وام/ بحث مجلس سيدات أعمال الإمارات مع وفد من جمهورية تتارستان مجالات وفرص التعاون

و خاصة على صعيد الاستثمار ودعم رائدات الأعمال و تطوير الشراكات الدولية .

جاء ذلك خلال اجتماع عائشة محمد الملا رئيسة المجلس و الدكتورة أمل عبدالله الهدابي النائب الأول للرئيس مع معالي تاليا مينولينا وزيرة الاستثمار في حكومة جمهورية تتارستان والوفد الرسمي المرافق لها وذلك في إطار جهود المجلس لتطوير الشراكات الدولية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتمكين سيدات الأعمال.

وشكل اللقاء منصة لبحث فرص التعاون المشترك في مجالات الاستثمار ودعم رائدات الأعمال إلى جانب استعراض الفرص الاقتصادية الواعدة التي يمكن للطرفين العمل عليها بما يسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة كما أكد الجانبان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية تتارستان وبناء قنوات تعاون تفتح آفاقا جديدة للتنمية المشتركة.

وأكدت سعادة عائشة محمد الملا أن توسيع الشراكات الدولية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مجلس سيدات أعمال الإمارات لتمكين سيدات الأعمال وتسهيل وصولهن إلى الأسواق العالمية مشيرة إلى أن التعاون مع جمهورية تتارستان يعد فرصة مهمة لتبادل الخبرات ودعم المبادرات الاقتصادية التي تقودها المرأة.

من جانبها أعربت معالي تاليا مينولينا عن اهتمام تتارستان بتطوير علاقاتها الاقتصادية مع دولة الإمارات مؤكدة أن الإمارات تمثل نموذجا عالميا في جذب الاستثمار وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال وأبدت تطلعها إلى بناء تعاون استراتيجي مع مجلس سيدات أعمال الإمارات واستكشاف مجالات تعاون جديدة تعود بالفائدة على الجانبين.