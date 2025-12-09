شركات الإعلام في دبي : الذكاء الاصطناعي بات ضرورة لتعزيز فعالية الإعلانات

دبي في 9 ديسمبر/ وام/ أجمعت نخبة من أبرز شركات الإعلام العالمية العاملة في مدينة دبي للإعلام على أن استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة حتمية لرفع فعالية الإعلانات وتعزيز التفاعل مع الجمهور في ظل التحول المتسارع نحو استهلاك الفيديوهات القصيرة في المنطقة.

جاء ذلك استنادا إلى تقرير نظرة على الإعلام العربي رؤية مستقبلية الصادر عن نادي دبي للصحافة بالشراكة المعرفية مع مدينة دبي للإعلام والشريك البحثي ستراتيجي والذي أشار إلى أن سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقضون تسعين دقيقة يوميا في مشاهدة الفيديوهات القصيرة ما يمثل تسعة في المئة من إجمالي الوقت المخصص لاستهلاك المحتوى.

وأكد ماجد السويدي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم لمدن الإعلام والإنتاج أن الشركات الإعلامية اليوم بحاجة إلى منظومة متكاملة توفر حلول إنتاج وتحرير ودراسة أثر المحتوى بما يدعم قدرتها على المنافسة وتحقيق النمو المستدام موضحا أن قيمة سوق الإعلانات في دولة الإمارات مرشحة للوصول إلى خمسة مليارات وأربعمئة مليون درهم إماراتي بحلول عام ألفين وثمانية وعشرين.

وفي هذا السياق أوضحت وكالة ماجنا جلوبال أن البيانات والذكاء الاصطناعي يمثلان اليوم الركيزة الأساسية لصناعة محتوى دعائي قادر على الوصول الفعلي للجمهور في ظل تعرض المستهلك لأكثر من ستة آلاف إعلان يوميا لا يلقى منها سوى عدد محدود تجاوبا حقيقيا. وقال سانتاديب روي المدير الإقليمي للوكالة إن العلامات التي تستمر في نشر إعلانات غير موجهة ستفقد قدرتها على المنافسة مؤكدا أن الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة وليس خيارا.

من جانبها أشارت بوبليسيس ميديا إلى أن التحول نحو المحتوى القصير والتصفح عبر الهواتف المحمولة يعيد تشكيل استراتيجيات الإعلانات مؤكدة أهمية استخدام حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحديد الفئات المستهدفة بدقة وتحسين التجربة الإعلانية .