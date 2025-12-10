مشاركة 40 خيلا في السباق الـ11 على "مضمار ميدان"

دبي في 10 ديسمبر / وام / أعلنت هيئة الإمارات لسباق الخيل مشاركة 40 من الخيول العربية، والمهجنة الأصيلة في 5 أشواط لمسافة 1000 متر، بالسباق التجريبي الـ11 مساء اليوم على مضمار ميدان في دبي.

وأوضحت في بيان لها اليوم أن السباق التجريبي تضمن 3 أشواط للخيول العربية الأصيلة بمشاركة 25 خيلا، بالإضافة إلى شوطين للخيول المهجنة الأصيلة تنافست خلالهما 15 خيلا.

وأشارت الهيئة إلى مشاركة 15 خيلا لم تسبق لها المشاركة بالسباقات في شوطين للخيول العربية الأصيلة، بالإضافة إلى شوط لـ 10 خيول سبقت لها المشاركة فيها.

ونوهت بإقامة شوطين للخيول المهجنة الأصيلة، تنافست خلالهما 15 خيلا، منها 13 لم تشارك من قبل في السباقات، بالإضافة إلى خيلين سبق تواجدهما فيها.

وقال راشد البلوشي، عضو لجنة المشرفين في هيئة الإمارات لسباق الخيل، إن نجاح الفعاليات منذ انطلاق الموسم الحالي ووصولها إلى المحطة الـ11 يؤكد الأهمية الكبرى التي تمثلها السباقات التجريبية المعتمدة من قبل الهيئة، والتجاوب المميز من الفرسان مع التوجهات الخاصة بهذه الفعاليات، وما تمثله من أهمية، لضمان جاهزية الخيول للمشاركة في المنافسات بالمضامير المختلفة في الدولة.