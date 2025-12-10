منتخب "التقاط الأوتاد" يفوز بذهبيتي الفرق والفردي في افتتاح تصفيات مونديال 2026 بالقاهرة

القاهرة في 10 ديسمبر/ وام / افتتح منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد مشاركته في تصفيات مونديال 2026، بالعاصمة المصرية القاهرة، بحصد ذهبيتي الفرق والفردي في منافسات الرمح " 4، و6 سم"، والفردي "6 سم".

وانطلقت التصفيات اليوم في نادي "كيان سيتي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وسط منافسة قوية، وشهدت فعاليات الافتتاح فقرات عدة منها استعراض المنتخبات المشاركة، بالإضافة إلى عروض احتفالية.

وتفوق فرسان الإمارات في منافسات الفرق بحصولهم على المركز الأول والميدالية الذهبية بعد مستويات فنية متطورة، بينما حصد الفارس عيسى عبدالمجيد البلوشي ذهبية الفردي.

وتتواصل مشاركة منتخبنا الوطني في التصفيات غدا بمنافسات سلاح السيف في الفرق والزوجي" 4 و6 سم"، والفردي "6 سم".

وقال راشد حميد المزروعي رئيس قسم التقاط الأوتاد بالاتحاد، رئيس البعثة إن البداية القوية لها أثرها الإيجابي في نفوس الفرسان لمتابعة الأداء القوي في بقية المنافسات، لتعزيز حظوظ التأهل إلى النهائيات المقررة العام المقبل في الأردن.