انطلاق جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة غداً

دبي في 11 ديسمبر/وام/ تنطلق غداً منافسات جائزة دبي الكبرى، المحطة الثالثة والختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة فئة "إكس كات"، والتي تستمر حتى الأحد المقبل، وسط ترقب لحسم لقب العالم لموسم 2026.

وأكملت الفرق المشاركة استعداداتها عبر تدريبات مكثفة في مياه دبي، على أن تنطلق يوم الجمعة التدريبات الرسمية يعقبها سباق تحديد مراكز الانطلاق، ثم السباق الرئيسي الأول ومراسم تتويجه.

وتقام يوم السبت تدريبات رسمية جديدة وسباق تحديد مراكز الانطلاق، فيما يشهد يوم الأحد التدريب الأخير ثم السباق الرئيسي الثاني والحاسم، يعقبه تتويج أبطال الموسم.

ويتصدر فريق «فيكتوري» بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، على متن الزورق رقم 7، قائمة المشاركين، حيث يتصدر الفريق الترتيب العام ويتطلع لحصد اللقب العالمي للمرة السابعة في تاريخه.

وافتتحت اللجنة المنظمة قرية البطولة على شاطئ "كايت بيتش" في جميرا، لاستقبال الجماهير وممثلي الفرق المشاركة، في فعالية تُعد من أبرز الأحداث الرياضية البحرية في دبي خلال هذا الوقت من العام.