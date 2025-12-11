"هدي الآيات" يختتم دورته الأولى

دبي في 11 ديسمبر/وام/اختتمت إدارة الفعاليات الدينية والثقافية بجمعية النهضة النسائية بدبي ملتقى "هدي الآيات" في دورته الأولى، المنعقد تحت عنوان العلاقات الأسرية في القرآن الكريم.

وأوصى الملتقى بإطلاق برامج تثقيفية مستدامة تعزز الفهم القرآني للعلاقات الأسرية وربطها بتحديات الحياة المعاصرة، مع تعميق الوعي بقيمة بر الوالدين وتفعيل دورهما في التربية القرآنية بالشراكة بين المؤسسات التربوية والدينية. كما أكد أهمية تنمية مهارات التواصل الأسري وتعزيز قيم الرحمة والمودة بين الأزواج ودعم ثقافة صلة الأرحام عبر حملات توعوية ومبادرات اجتماعية. وشددت التوصيات على تشجيع البحث العلمي المتعلق بالقيم القرآنية وتطبيق نتائجه في البرامج الإرشادية، إلى جانب إعداد برامج موجهة للشباب والمقبلين على الزواج لترسيخ قيم الاستقرار الأسري.

وأكدت الدكتورة فاطمة الفلاسي المدير العام للجمعية، أن الملتقى يمثل إضافة نوعية لجهود الجمعية في نشر القيم القرآنية داخل الأسرة والمجتمع، و أن التوصيات ستترجم إلى مبادرات تعزز دور الأسرة كركيزة لنهضة الدولة.

وأفادت الدكتورة عائشة المغربي مديرة إدارة الفعاليات الدينية والثقافية، بأن تنظيم الملتقى يأتي انسجاماً مع رؤية عام المجتمع .