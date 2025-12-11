الاستعراض الحر يفتتح السباقات غدا في مهرجان ليوا الدولي

الظفرة في 11 ديسمبر/ وام/ تنطلق غدا الفعاليات الرياضية في مهرجان ليوا الدولي، في منطقة الظفرة، وسط توقعات بارتفاع كبير في أعداد المشاركين في مختلف سباقات السيارات والدراجات.

ومع انطلاق منافسات الاستعراض الحر التي ستشهدها الحلبة في أول يومين من المهرجان ابتداءً من الساعة السادسة مساءً.شهدت قائمة التسجيل نموا لافتاً، حيث وصلت حتى الآن إلى 98 سيارة مسجلة في مختلف الفئات، مع توقعات بزيادة العدد خلال الساعات التي تسبق انطلاق المنافسات. وتشمل القائمة 48 سيارة في فئة T1 و25 سيارة في فئة S و25 سيارة في فئة N، إلى جانب مشاركات إضافية تتزايد مع الإقبال الكبير من السائقين على خوض التحديات التي يقدمها المهرجان.

ويعكس الإقبال اللافت المكانة التي يحتلها مهرجان ليوا الدولي كأحد أهم الفعاليات الرياضية في الدولة، خصوصاً مع ما يقدمه من بيئة تنافسية مميزة.

وأكدت اللجنة المنظمة أن مجموع الجوائز المخصصة لبطولات السيارات في نسخة هذا العام يبلغ أكثر من 9 ملايين درهم، تتوزع على مختلف الفئات المشاركة، إلى جانب مجموعة من الجوائز العينية المميزة التي تعكس حرص المهرجان على دعم المتسابقين وتعزيز حضور رياضات السيارات في الدولة.

وأوضحت إدارة المهرجان أنه تم تخصيص سيارة خاصة للفائز الأول في كل فئة من فئات بطولات السيارات.

وأكدت اللجنة المنظمة اكتمال جميع التحضيرات لانطلاق المهرجان، بما في ذلك تجهيز مناطق الاستعراض والسباقات وفق أعلى معايير السلامة، وتوفير بيئة مثالية للمشاركين والجمهور، بما يضمن انطلاقة قوية تعكس القيمة الرياضية والترفيهية لهذا الحدث السنوي.

ويواصل المهرجان فعالياته خلال الأيام المقبلة بمجموعة واسعة من السباقات والتحديات التي تجمع هواة رياضات المحركات، ما يعزز الحضور الجماهيري ويؤكد مكانة ليوا كوجهة رائدة للفعاليات الرياضية الكبرى في الإمارات.