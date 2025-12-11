سعيد بن صقر القاسمي يشهد افتتاح كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق

خورفكان في 11 ديسمبر/ وام / شهد الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بمدينة خورفكان افتتاح بطولة كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق أمس، على شاطئ خورفكان والتي تحظى برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وبتنظيم مجلس الشارقة الرياضي بالتعاون مع الإتحاد الدولي للعبة واتحاد الإمارات للريشة الطائرة.

حضر حفل الإفتتاح الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم رئيس لجنة رياضة المرأة وعضو مجلس إدارة إتحاد الإمارات للكرة الطائرة وسعادة المهندس عادل صالح الحمادي عضو مجلس الشارقة الرياضي، وسعادة محمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وسعادة عبدالملك جاني رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وسعادة نورة الجسمي رئيس إتحاد الإمارات للريشة الطائرة ونائب رئيس اللجنة المنظمة وسالم المزروعي نائب رئيس الإتحاد وبخيت سعيد القرص مدير البطولة و اين رايت مدير التطوير في الإتحاد الدولي للعبة وسعادة عيسى هلال الحزامي إضافة إلى عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الداعمة والراعية والأندية الرياضية.

بدأت مراسم الإفتتاح بعزف السلام الوطني ثم دخول اللاعبين واللاعبات المشاركين في البطولة من 12 دولة بإجمالي 96 لاعبا ولاعبة، وتم عرض فيلم قصير ترويجي عن البطولة، فيما ألقى سعادة عبدالملك جاني كلمة رحب فيها بالوفود المشاركة في الشارقة، وأكد أن إقامة البطولة تعتبر حدثاً عالمياً يمثل تحديا جديداً للإمارة في تنظيم أكبر البطولات الرياضية العالمية، متقدما بأسمى آيات الشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي على رعايته الكريمة للحدث، والشكر لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" وشاطئ خورفكان على استضافة الحدث والشكر موصول للجهات الداعمة والراعية وتلا ذلك كلمة اين رايت مبديا ثقته في نجاح مميز للبطولة في الشارقة.

كما تضمن الحفل مشهداً تمثيلياً مع أهازيج ورقصات شعبية وتراثية من الأطفال والشباب ليختتم الحفل بأداء القسم للاعبين والحكام بالبطولة باللغتين العربية والإنجليزية.