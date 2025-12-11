الجامعة البريطانية في دبي ضمن أفضل 10 جامعات عربيا

دبي في 11 ديسمبر /وام/حصلت الجامعة البريطانية في دبي على المركز العاشر عربيا والرابع على مستوى دولة الإمارات في تصنيف تايمز للتعليم العالي للجامعات العربية لعام 2026 .وسجلت الجامعة أداء مميزا في تصنيفات THE للبرامج الأكاديمية 2026 حيث جاءت التربية في المركز الثاني وإدارة الأعمال في المركز الثالث وعلوم الحاسوب في المركز السادس والهندسة في المركز السابع والقانون في المركز العاشر .

وأكد الدكتور عبدالله محمد الشامسي مدير الجامعة أن التصنيف يمثل محطة مهمة في مسيرة الجامعة ويعكس جهود أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين وما يحققه الطلبة من إنجازات وثقة الشركاء .