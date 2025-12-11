إشادة أوزبكستانية بدور الإمارات في دعم أصحاب الهمم

دبي في 11 ديسمبر/وام/أكدت شاخنوزا شافكاتوفنا ميرزيوييفا، النائب الأول لمدير الوكالة الوطنية للحماية الاجتماعية تحت رئاسة أوزبكستان، النائب الأول لرئيس اللجنة البارالمبية الأوزبكستانية، أن الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في تمكين أصحاب الهمم، مشيدة بالدعم الكبير الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس مجلس دبي الرياضي، لهذه الفئة بما يسهم في تحقيق طموحاتها على مختلف المستويات.

وكان سموه قد كرّم ميرزيوييفا خلال افتتاح دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب "دبي 2025"، التي انطلقت أمس، تقديراً لإسهاماتها في دعم رياضة أصحاب الهمم.

وأشادت ميرزيوييفا باهتمام اللجنة البارالمبية الآسيوية، برئاسة الإماراتي ماجد العصيمي، بالشباب من خلال استراتيجية واضحة تهدف إلى صناعة جيل جديد وتهيئة عوامل النجاح له، مؤكدة أن المبادرات الرياضية والإنسانية التي تتبناها اللجنة ستمنح اللاعبين دفعة قوية في المستقبل.

جاء ذلك خلال حضورها جانباً من منافسات رفعات القوة والفعاليات المجتمعية والتراثية في نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث شاركت في تتويج الفائزين.

وأثنى ماجد العصيمي على جهود أوزبكستان ومبادراتها في دعم الحركة البارالمبية وتمكين أصحاب الهمم، مؤكداً حرص اللجنة الأوزبكية على تطوير قدرات اللاعبين وفق نهج متكامل.

وعلى صعيد النتائج، حققت البعثة السعودية ثماني ميداليات في منافسات السباحة ورفعات القوة، بواقع ذهبية وخمس فضيات وبرونزيتين.