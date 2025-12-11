جمعيتا " الصحفيين"و" الإمارات للإنترنت الآمن "توقعان اتفاقية لتعزيز الثقافة الرقمية

أبوظبي في 11 ديسمبر/ وام/ وقعت جمعية الصحفيين الإماراتية وجمعية الإمارات للإنترنت الآمن، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة في نشر ثقافة الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، وحماية الأجيال الناشئة من المخاطر الرقمية، وتمكينهم من الاستفادة المثلى من العالم الرقمي.

ووقع الاتفاقية كل من فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، والدكتور عبدالله المحياس، رئيس جمعية الإمارات للإنترنت الآمن، وذلك في مقر جمعية الصحفيين الإماراتية بأبوظبي، وبحضور محمد الطنيجي، نائب رئيس الجمعية، وحسن عمران، عضو مجلس الإدارة، وفداء مرشد وناصر البلوشي من الهيئة الإدارية لفرع أبوظبي، إلى جانب المهندس عادل الكاف الهاشمي، نائب رئيس جمعية الإمارات للإنترنت الآمن.

وأشارت المعيني إلى أن الاتفاقية تعكس حرص الجمعية على تعزيز الوعي المجتمعي باستخدام مختلف أدوات الإعلام التقليدي والرقمي، ونشر ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، بما يسهم في حماية الفئات المستهدفة، خاصة الشباب، من المخاطر الرقمية والممارسات الضارة.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالله المحياس أن الاتفاقية تأتي استجابة للتحديات المتزايدة المرتبطة بسلامة استخدام الإنترنت، في ظل انتشار الأجهزة الذكية ووسائل الوصول إلى الشبكة، وما يصاحب ذلك من مخاطر تؤثر على الأطفال والشباب في مجالاتهم التعليمية والاجتماعية والمهنية.