راشد بن حمدان: رؤية مؤسسية لتعزيز مكانة "النصر" واستدامة تطوير أدائه

دبي في 11 ديسمبر/وام/أكد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، أهمية العمل بروح الفريق وتوحيد الجهود لتعزيز مكانة النادي في الساحة الرياضية، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تقوم على رؤية واضحة ترتكز على الحوكمة وترسيخ العمل المؤسسي واستدامة تطوير الأداء بما يواكب تطلعات الجماهير ويعزز الإرث التاريخي للنادي.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع مع أعضاء مجلس الشرف بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ومعالي مطر الطاير رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، وأعضاء مجلس الشرف ومجلس الإدارة واللجنة التنفيذية.

واستعرض الاجتماع المخطط العام لتطوير أراضي النادي والمشاريع الاستثمارية المستقبلية الهادفة إلى تنمية الموارد المالية ودعم الفرق الرياضية وبرامج تطوير المواهب. وأكد الشيخ راشد بن حمدان أن المشاريع الاستثمارية تمثل ركيزة رئيسية لتوفير مصادر تمويل مستدامة تمكّن النادي من تنفيذ خططه وتعزيز مؤشراته الفنية والإدارية.

من جانبه، أكد معالي مطر الطاير أن نادي النصر يمتلك إرثاً مؤسسياً قوياً شكّل على مدى سنوات طويلة قاعدة لتطوير الرياضة في دبي، وأن النصر كان من أوائل الأندية التي تبنّت تنظيماً إدارياً متقدماً.

وأوضح الطاير أن مجلس الشرف يضم نخبة من القيادات الوطنية ذات الخبرات المتنوعة في الجوانب الإدارية والمالية والفنية، بما يعزز قدرته على تقديم رؤية داعمة لمسيرة التطوير، مؤكداً أن النادي يتمتع بسجل قوي في الأداء المالي والإداري وهيكل حوكمة راسخ يدعم استدامته وكفاءته التشغيلية.