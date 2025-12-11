المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة يختتم مشاركته في"بريدج"

أبوظبي في 11 ديسمبر / وام / سلط المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة في ختام مشاركته في النسخة الأولى من قمة بريدج الضوء على تجربة رأس الخيمة ومسيرتها التنموية وحرص على نقل رسائل تعكس حضور الإمارة ومكانتها كوجهة مثالية للعيش، والعمل، والاستثمار، والزيارة.

وقالت سعادة هبة فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة "ترجمةً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، حرصنا خلال مشاركتنا في هذا الحدث الإعلامي العالمي على تقديم صورة متكاملة لمسيرة التنمية المستدامة في الإمارة، ونهضتها الاقتصادية، وطبيعتها الفريدة، أمام نخبة من قادة الإعلام والاتصال المشاركين..".

وكان المكتب قد أتاح لزوّار جناحه الفرصة للتعرّف على الفرص التي تمتلكها إمارة رأس الخيمة وأبرز المزايا في مجالات الاستثمار والأعمال والسياحة والعيش فيما نقلت إذاعة رأس الخيمة "راك إف إم" أجواء الحدث بشكلٍ مباشر عبر أثيرها.