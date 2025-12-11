"الثقافة والسياحة" بأبوظبي تعزز برنامجها الإلكتروني "خبراء حياكم"

أبوظبي في 11 ديسمبر / وام / أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن إطلاق وحدتين جديدتين للتعلم الإلكتروني على منصة "خبراء حياكم في أبوظبي"، هما "بطاقة أبوظبي الرسمية" و"رمضان في أبوظبي".

وتأتي الخطوة في إطار جهود الدائرة لتزويد متخصصي قطاع السفر حول العالم بأحدث الأدوات والمعرفة التي تمكّنهم من تقديم تجارب ضيافة راقية وبرامج سفر مخصصة للترويج للإمارة كوجهة مفضّلة على مدار العام.

وتأتي محتويات "بطاقة أبوظبي" و"رمضان في أبوظبي" الجديدة مع تركيز واضح على إبراز أهم مقومات الإمارة وتقديم رؤى معمّقة حول تجاربها المتنوعة، بما يضمن تزويد وكلاء السفر بالمعرفة اللازمة للترويج للمنطقة واستعراض ما تقدّمه من عروض وثقافة وتجارب فريدة.

وقال عبد الله يوسف، مدير إدارة العمليات الدولية في الدائرة : "تعكس هذه الوحدات الجديدة التطور المستمر الذي تشهده منصة خبراء حياكم في أبوظبي، وتؤكد حرصنا على تزويد شركائنا بأدوات عملية ومباشرة تُحدث فرقاً فعلياً في طريقة تسويقهم للوجهة".

وأضاف :"يتيح هذا التوسع في المنصة مساعدتهم على تصميم باقات متكاملة لأبرز معالم الإمارة من خلال بطاقة أبوظبي، أو منحهم المعرفة الثقافية اللازمة لإرشاد الزوار بشكل لائق خلال شهر رمضان المبارك، بما يضمن تقديم عروض سياحية أقوى وتجارب أكثر تميزاً وتحقيق رضى أكبر للزوار".

تتيح بطاقة أبوظبي الرقمية الصادرة عن دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وفورات كبيرة تصل إلى 50% في أكثر من 70 معلماً من معالم الإمارة مثل اللوفر أبوظبي وقصر الوطن وعالم فيراري أبوظبي، عالم وارنر براذرز أبوظبي، سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي.

وتقدّم الوحدة التدريبية شرحاً متكاملاً حول البطاقة وفوائدها، بدءاً من الوصول السهل إلى وسائل النقل عبر الاستخدام غير المحدود للحافلات العامة وتذاكر الحافلات السياحية لمدة 24 ساعة، مروراً بشريحة الهاتف السياحية المجانية التي تتضمن خيار الـeSIM، وصولاً إلى الأسعار الحصرية لمحترفي قطاع السفر عبر بوابة B2B المخصّصة.

وتهدف الوحدة إلى تمكين وكلاء السفر من فهم الدور الذي تلعبه البطاقة في تعزيز تخطيط البرامج السياحية، وتسهيل تجربة الزائر، وزيادة القيمة المقدّمة للعملاء، بما يساعدهم على تصميم عروض وباقات أكثر تنافسية وملاءمة لاحتياجات المسافرين.

وتقدم وحدة رمضان في أبوظبي لوكلاء السفر لمحة شاملة عن واحد من أهم المواسم وأكثرها إلهاماً في الإمارة.

وتستكشف هذه الوحدة الجوانب الثقافية والروحية لشهر رمضان المبارك، والتقاليد التي تشكّل أسلوب الحياة المحلي خلال هذا الشهر، إلى جانب مجموعة واسعة من التجارب الأصيلة التي يمكن للزوار الاستمتاع بها، بدءاً من وجبات الإفطار والسحور، ووصولاً إلى الجولات الإرشادية في جامع الشيخ زايد الكبير وتجارب الأسواق المسائية.

ومن خلال توسيع محتوى منصة خبراء حياكم في أبوظبي بما يواكب تطوّر المشهد السياحي في الإمارة، تواصل الدائرة بناء شراكات أقوى مع قطاع السفر، وتمكين الوكلاء بالأدوات والمعرفة التي يحتاجون إليها للترويج لأبوظبي كوجهة تحتفي بالثقافة، وتتبنّى الابتكار، وتجسّد أرقى معاني الضيافة.