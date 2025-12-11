جامعة الدراسات العالمية تستضيف أول معرض لأبحاث الدراسات العليا

الشارقة في 11 ديسمبر /وام/ استضافت جامعة الدراسات العالمية (GSU)، أول معرض لأبحاث الدراسات العليا اليوم، يُبرز أعمال الدفعة الأولى من برنامج الماجستير في الدراسات الإفريقية العالمية، وذلك بحضور الشيخة حور القاسمي رئيسة الجامعة، والدكتور صلاح محمد حسن مدير الجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين.

ويأتي الحدث تأكيدًا لتوسع الحضور الأكاديمي للجامعة، بعد التدشين الرسمي في وقت سابق من هذا العام لكل من برنامج الماجستير وبرنامج الدكتوراه الجديد في الدراسات العالمية على يد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وجاء المعرض تحت شعار «البحث قيد الإعداد: المنهجيات والموضوعات وآفاق إفريقيا»، وقدم من خلاله 23 طالباً وطالبة مشاريع بحثية متعددة التخصصات تناولت قضايا في التنمية والحوكمة والثقافة والتراث والعلاقات الإفريقية–العربية، ضمن مسارات البرنامج الثلاثة: دراسات المتاحف والتراث النقدي، والعلاقات الدولية الإفريقية، والعلاقات العربية الإفريقية.

وأكد الدكتور بينيام سيساي منديسو، العميد المشارك في معهد إفريقيا، أن المشاريع تعكس قوة التدريب البحثي متعدد التخصصات في الجامعة، فيما أشرفت نخبة من أعضاء هيئة التدريس على تطوير الأبحاث ضمن مقررات منهجيات البحث.

وأسفرت عملية تقييم الملصقات البحثية عن فوز مانتاتي ملوتشوا بالمركز الأول، وتقاسم كل من لو باتشا ديوس ودانيال مبزي المركز الثاني، فيما حصلت نوف علي الجهضمي على المركز الثالث.

وعقب المعرض، نُظمت ندوة بعنوان "تخيّل قارة آسيا"، قدمها الدكتور افتخار دادي من جامعة كورنيل، ضمن سلسلة ندوات خريف 2025 التي تعزز انتقال الجامعة من دراسات المناطق إلى الدراسات العالمية.

وتعمل الجامعة ضمن شبكة من المعاهد المتخصصة، بدءاً بمعهد إفريقيا، مع خطط لتوسيع الشبكة عبر إطلاق معهد آسيا في 2026 ومعاهد أخرى تغطي مختلف مناطق العالم.