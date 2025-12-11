محمد الشرقي يستقبل سفراء الإكوادور ومنغوليا ولبنان

الفجيرة في 11 ديسمبر/ وام/ استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، - كلًّا على حدة -، سعادة فيليبي ريبادينيرا مولستينا سفير جمهورية الإكوادور لدى الدولة، و سعادة أودونباتار شيجيخو، سفير جمهورية منغوليا لدى الدولة، وسعادة طارق حسن منيمنة سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة.

ورحّب سموه بالسفراء الذين قدموا للسلام على سموه، متمنّيًا لهم التوفيق في مهام عملهم.

وجرى خلال الاستقبالات تبادل الحديث حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسُبل تعزيز التعاون ودعم العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأشاد السفراء بالنهضة التنموية الشاملة التي تشهدها إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، على كافة الأصعدة.

حضر الاستقبالات سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.