"الشجاعة" محور نقاشات مؤتمر "ريزولف 2025" حول مستقبل تسوية المنازعات في العصر الرقمي

أبوظبي في 11 ديسمبر/وام/ جمعت الدورة الرابعة من مؤتمر "ريزولف"، المنتدى الدولي لتسوية المنازعات في أبوظبي، والذي أقيم هذا العام تحت شعار "الشجاعة" ضمن أسبوع أبوظبي المالي، نخبةً من الخبراء القانونيين، والجهات التنظيمية، وقادة الأعمال، وصناع السياسات، لبحث أهمية مواكبة الأطر القانونية لوتيرة التحول الرقمي السريعة والابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتعقيدات المتزايدة في أسواق رأس المال العالمية.

وشهد اليوم سلسلة من الكلمات الرئيسية والحوارات والحلقات النقاشية، التي ركزت على كيفية مواجهة القطاع للتحديات القانونية المستجدة بشجاعة، بدءاً من تنظيم الأصول المشفرة عبر الحدود، وصولاً إلى الاستراتيجيات القانونية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والضغوط المتزايدة على قيادات القطاع حول العالم.

وبعد كلمة افتتاحية استهلت بها الحدث ليندا فيتز-ألان، أمين السجل والرئيسة التنفيذية لمحاكم أبوظبي العالمي "ADGM"، ألقى معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل كلمة رئيسية حملت عنوان "إحقاق العدالة بشجاعة"، تناول فيها سبل القيادة وإرساء المعايير في فترات الاضطراب والتحولات.

وفي تعليقه على تنامي تأثير أبوظبي في صياغة معايير قانونية تقدمية، قال معاليه: من خلال الابتكار الهادف والالتزام الراسخ بمبادئ العدالة، تواصل دولة الإمارات وضع معايير دولية رائدة للأنظمة القانونية الحديثة استجابة لتعقيدات نزاعات المستقبل، وفي عالمنا الذي يشهد تحولات سريعة، تكمن الشجاعة في العزم على اتخاذ قرارات جريئة ترسم ملامح المستقبل، وقد استطاعت دولة الإمارات أن تتصدر طليعة هذا التحوّل العالمي عبر تطوير منظومة قضائية تتسم بالمرونة، وتستبق المخاطر المحتملة، وتحافظ على القيم الراسخة للعدالة والإنصاف.

وقالت ليندا فيتز-ألان، أمين السجل والرئيسة التنفيذية لمحاكم أبوظبي العالمي "ADGM": نادرًا ما تجتمع قطاعات المال والتكنولوجيا وتسوية النزاعات ضمن منصة واحدة، لكن تمكنت أبوظبي من خلق هذا النموذج الذي تقوم عليه البنية التحتية القانونية والاقتصادية في الإمارة، وتواصل محاكم أبوظبي العالمي تبنّي مرونة تشريعية استثنائية فيما يتعلق بالابتكار في القطاعات الناشئة، مع حرصها على مواكبة وتيرة التغيير المتسارعة وتلبية تطلعات مجتمع الأعمال.

وأضافت: شهدت المحكمة هذا العام ما يقارب 500 قضية، وهي تعمل بسرعة وكفاءة وفعالية، وتتميز بالديناميكية والموثوقية، وتبني حلول رقمية في عملياتها، بما يعزز مكانتها كمحكمة تجارية دولية رائدة، مع الحفاظ على سيادة القانون.

وفي وقت لاحق من المؤتمر، شارك مارك راندولف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة نتفليكس في جلسة حوارية ملهمة، استعرض خلالها القرارات الجريئة التي تُتخذ عند بناء شركة عالمية تُحدث تحولاً جذرياً في الصناعة.

وشهد اليوم أيضاً إحدى أبرز الجلسات النقاشية تحت عنوان "دليل الرئيس التنفيذي"، حيث ناقش كبار التنفيذيين من ستاندرد تشارترد، وباينانس، وإس إس آند سي تكنولوجيز، وسويس ري وأرجنتيم كريك، النزاعات عالية المخاطر التي يواجهها قادة الشركات اليوم، بدءاً من القضايا المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مروراً بنشاط المساهمين، ووصولاً إلى الهجمات السيبرانية، والتوترات الجيوسياسية، وحملات التدقيق والإنفاذ المفاجئة، وغيرها.

كما شاركت نانسي غليسون، أستاذة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بكلمة مميزة حظيت باهتمام الحضور وتناولت فيها "عصر السايبورغ"، مشجعةً المشاركين على التفكّر في آلية الاستعداد الحقيقي للعقود المقبلة وما تحمله من مفاجآت.

وقدم ماثيو لويس، العضو المنتدب في "هينتسا بيرفورمانس"، التي يستند إلى منهجياتها أبطال العالم في الفورمولا 1، رؤيته حول اتخاذ أفضل القرارات تحت الضغط، مشدداً على أهمية "البقاء في وضعية الاتزان" عندما تسود العالم التقلبات والاضطرابات.

وعززت فعاليات مؤتمر "ريزولف 2025" مكانة أبوظبي المتنامية كمركز للابتكار في المجال القانوني والتميز في تسوية المنازعات على مستوى العالم، ومن خلال مجموعة الحوارات رفيعة المستوى، سلط الحدث الضوء على دور أبوظبي العالمي "ADGM" في توظيف بنيته الرقمية وأطره التنظيمية المتقدمة والتطبيق المباشر لقانون العموم، لتقديم حلول قانونية سريعة ومنصفة وموثوقة تلبي المتطلبات العالمية.