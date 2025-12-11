رأس الخيمة في11 ديسمبر/ وام/ شهد الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة، اليوم، اختتام مبادرتي"دعم مربي النحل" و"قص عسل نحل الدار" على قمة جبل جيس، وسط مشاركة واسعة من مربي النحل، وبجوائز تجاوزت قيمتها الإجمالية نصف مليون درهم.

وكرم الشيخ صقر بن سعود 28 فائزاً، حيث حصل الفائز بالمركز الأول على 25 ألف درهم، فيما نال صاحب المركز الثاني 24,500 درهم، مع تناقص قيمة الجائزة تدريجياً وفق آلية معتمدة.

وأكد سعود سلطان بوليلة، رئيس اللجنة المنظمة للمبادرتين، أن تنظيم هذه المبادرات يشكّل منصة وطنية لدعم وتمكين مربي النحل، والارتقاء بجودة العسل المحلي، وتعزيز الإنتاج .

حضر الحفل الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من كبار المسؤولين وأعيان البلاد .