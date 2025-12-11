شرطة الشارقة تسجل 98% في إسعاد المتعاملين

الشارقة في 11 ديسمبر/ وام /حققت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلةً بإدارة مراكز الشرطة الشاملة نتائج نوعية وإنجازات ملموسة منذ مطلع العام وحتى ديسمبر الجاري عزّزت من تحقيق الهدف الاستراتيجي للقيادة والمتمثل في تعزيز الشراكات المجتمعية وتحسين تجربة المتعامل.

ووفق مؤشر "نبض المتعامل" سجلت الإدارة نسبة 98% في إسعاد المتعاملين في دليل واضح على جودة الخدمات وفعالية المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى سعادة المتعاملين وتعزيز تجربتهم.

وفي جانب الكفاءة التشغيلية حققت المراكز متوسط زمن خدمة بلغ دقيقة و8 ثوانٍ فقط إضافة إلى متوسط زمن انتظار لا يتجاوز دقيقتين مما يعكس جاهزية المراكز وفاعلية إجراءاتها في تقديم خدمات سريعة ومتقنة.

كما أنجزت الإدارة أكثر من 50 ألف طلب إلكتروني منذ بداية العام، وتعزيز التحول الذكي وتمكين المتعاملين من استخدام القنوات الرقمية لإنجاز معاملاتهم بكل سهولة وسرعة.

وأكد العميد حمد بن قصمول مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة أن الإدارة تواصل تحقيق مؤشرات مميزة في إسعاد المتعاملين من خلال تطوير خدماتها الإلكترونية وتسهيل إجراءات تقديم الطلبات عبر القنوات الذكية .