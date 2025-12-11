"شمس" تختتم مشاركتها بقمة بريدج

الشارقة في 11ديسمبر / وام /أكدت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" في ختام مشاركتها في قمة «بريدج» 2025 التزامها بتطوير بيئة إعلامية مبتكرة تدعم المواهب وترسّخ حضور الإمارة على خارطة الإعلام الدولية .وجددت عزمها على مواصلة إطلاق المبادرات والمشروعات التي تسهم في تمكين الجيل الجديد من صنّاع المحتوى وتعزيز استدامة صناعة الإعلام الحديثة في دولة الإمارات والمنطقة.

و استعرضت "شمس" رؤيتها المتكاملة نحو تطوير صناعة الإعلام الحديثة بما يواكب التحولات المتسارعة في عالم المحتوى الرقمي.

و قال سعادة راشد عبدالله العوبد مدير عام مدينة الشارقة للإعلام إن مشاركة «شمس» في قمة «بريدج» تأتي ضمن رؤية شاملة لتطوير صناعة الإعلام في إمارة الشارقة و نسعى من خلال حضورنا في هذه المنصة العالمية إلى إبراز المنظومة التكاملية التي طورتها مدينة الشارقة للإعلام «شمس» لتمكين المواهب والشركات الناشئة .

وأكد العوبد أن «شمس» مستمرة بخطوات ثابتة في تطوير بنيتها الإعلامية والتقنية بما يرسّخ مكانة الشارقة كوجهة رئيسة لصناع المحتوى وشركات الإنتاج .

بتل