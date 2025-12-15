انطلاق فعاليات مهرجان "بين نخيل قدفع" في الفجيرة

الفجيرة في 15 ديسمبر / وام/ انطلقت اليوم فعاليات مهرجان "بين نخيل قدفع" في مزارع قدفع بإمارة الفجيرة الذي ينظمه مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ضمن فعاليات برنامج "قرى الإمارات" ويستمر حتى 31 ديسمبر الجاري وسط أجواء اجتماعية وتراثية أصيلة تعكس التنوع الثقافي في دولة الإمارات.

يأتي تنظيم المهرجان ، تماشياً مع توجيهات سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ورؤيته الاستراتيجية في تعزيز الهوية الوطنية والمحافظة على الموروث الثقافي والتراثي والبيئي بالتوازي مع دعم مسارات التنمية الاقتصادية والسياحية في مختلف المناطق الريفية بما يعزز جودة الحياة ويحقق الاستقرار الاجتماعي لسكان هذه المناطق.

ويشمل مهرجان "بين نخيل قدفع" مسارات وجولات بين المزارع، ومعرضاً فنياً، وورش عمل مستوحاة من الطبيعة، وأنشطة عائلية ومناطق لعب للأطفال، ليستمتع الزوار بإطلالات طبيعية تحاكي الحواس في تجربة نحيي فيها روعة ثقافة وهوية أهل المنطقة في أجواء من البهجة والفرح.

وتستمر فعاليات المهرجان على مدار أسبوعين وتبدأ يومياً في الساعة الرابعة و النصف مساءً حتى العاشرة مساءً بما يضمن مشاركة أكبر عدد من الزوار في أنشطته المتنوعة التي تعقد في أجواء اجتماعية وتراثية تلبي تطلعات العائلات والزوار.

و يأتي مهرجان "بين نخيل قدفع" كمنصة لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء المجتمعي بما يعكس رؤية المجلس في تنمية السياحة الثقافية ودعم الاقتصاد المحلي في المناطق الريفية.

كما توفر الفعاليات المصاحبة للمهرجان فرصاً للتجار والمزارعين والحرفيين لعرض منتجاتهم والتفاعل مع الجمهور، بما يسهم في تحفيز ريادة الأعمال والابتكار وتعزيز استدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الريفية.

وتأتي هذه المبادرات ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال دمج التراث الثقافي مع الفرص الاقتصادية الحديثة وتنمية السياحة الريفية بطريقة مستدامة.

جدير بالذكر أن مهرجان "بين نخيل قدفع" يسلط الضوء على التراث الثقافي والتنوع الاجتماعي إضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز الجذب السياحي للمناطق الريفية من خلال برامج تفاعلية تناسب جميع أفراد الأسرة عبر مجموعة من الفعاليات التي تتيح استكشاف المناطق الريفية والتفاعل مع الفنون الشعبية والمشاركة في الأنشطة الرياضية والترفيهية.