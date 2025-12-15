720مشاركاً في حملة "الإمارات نظيفة" برأس الخيمة

رأس الخيمة في 15 ديسمبر / وام / شهدت إمارة رأس الخيمة تنظيم المحطة السادسة من الدورة الرابعة والعشرين لحملة "الإمارات نظيفة"، التي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة برعاية وزارة التغير المناخي والبيئة، وبالشراكة مع دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة وهيئة حماية البيئة والتنمية وشرطة رأس الخيمة، وذلك استمراراً للدور الوطني للحملة في تعزيز الوعي البيئي وترسيخ مبادئ الاستدامة.

شهدت الحملة مشاركة أكثر من 720 متطوعاً توزّعوا على موقعين امتدّا على 7.5 كيلومترات، وتمكنوا من جمع 2,327 كيلوغراماً من النفايات، إلى جانب 205 كيلوغرامات من المواد القابلة لإعادة التدوير.

وأكدت الدكتورة حبيبة حسن المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أن الحملة تواصل دورها في تعزيز الوعي البيئي والعمل التطوعي على مستوى الدولة.

كما أوضح سعادة المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في حكومة رأس الخيمة، أن مشاركة الإمارة في الحملة تعكس التزامها بدعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستدامة وحماية البيئة.