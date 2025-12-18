وفد من السفراء المعتمدين لدى الدولة يطّلع على معالم الظفرة التراثية والسياحية ويزور مهرجاني الظفرة و ليوا الدولي

الطفرة في 18 ديسمبر /وام/ بدعوة كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، قام وفد من سفراء الدول الأجنبية المعتمدين لدى الدولة بزيارة عدد من المرافق والفعاليات التراثية والسياحية في المنطقة.

واستهل الوفد زيارته بمركز الظفرة للابتكار التابع لمحطة شمس 1، حيث اطّلع على أقسامه التسعة ودوره الريادي في إنتاج الطاقة النظيفة، إلى جانب تجربة تفاعلية حديثة تعرّف بمشاريع الاستدامة والطاقة المتجددة في دولة الإمارات.

كما زار الوفد مزاينة مدينة زايد ضمن فعاليات مهرجان الظفرة في دورته الـ19، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث في مدينة زايد. وتجوّل السفراء في ساحة شبوك الإبل المشاركة في مسابقة المزاينة، حيث تعرّفوا على فئات الإبل وأعمارها ومعايير جمالها ونُظم التحكيم المعتمدة، إضافة إلى الدور المهم الذي تؤديه هذه المزاينات في الحفاظ على سلالات الإبل الأصيلة وصون الموروث الثقافي المرتبط بها.

وأعرب السفراء عن سعادتهم بالتعرّف على هذا الجانب الأصيل من التراث الإماراتي والخليجي، وما يعكسه من علاقة وثيقة بين الإبل ومالكيها. كما استمعوا إلى شرح من مسؤولي المهرجان حول أهداف هيئة أبوظبي للتراث، والدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لمشاريع صون التراث وتنظيم المهرجانات التراثية وتطويرها.

واستكمل الوفد زيارته في أرجاء منطقة الظفرة، وصولاً إلى قلعة خنور في ليوا، والتي تضم مشروع الغدير للحرف الإماراتية، حيث اطّلع السفراء على المشغولات اليدوية والمنتجات التراثية التي تجسّد مهارات المرأة الإماراتية ودورها المحوري في الحفاظ على الموروث الثقافي ونقله إلى الأجيال القادمة.

كما شملت الزيارة عدداً من أبرز المعالم في ليوا، من بينها لافتة ليوا "Liwa Sign" التي تُعد أطول لوحة تعريفية من نوعها في العالم، بوصفها معلماً يعكس هوية ليوا ومكانتها التاريخية والجغرافية.

وزار الوفد مهرجان ليوا الدولي، وكان في استقبالهم سعادة حمدان سيف المنصوري، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وعدد من المسؤولين. وتضمنت الجولة زيارة قرية ليوا بما تضمّه من أسواق شعبية وعروض حية للحرف القديمة، إضافة إلى مرافق ترفيهية متنوعة، وزيارة واحة أدنوك التي تمثل رؤية الشركة في الجمع بين الابتكار والتراث، من خلال تقديم حلول رقمية وخدمات ذكية لزوار المهرجان.

ثم توجّه الوفد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة عروض الكثبان الرملية، التي جمعت بين الطائرات المسيّرة وتقنيات الصوت والضوء والليزر.

وفي ختام الزيارة، أعرب السفراء عن سعادتهم بهذه الجولة، مشيدين بما شاهدوه من تنوّع ثري في الموروث الثقافي لمنطقة الظفرة، وبالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الإمارات في إحياء التراث والحفاظ عليه كرمز للأصالة والهوية الوطنية. كما قدّموا شكرهم وامتنانهم لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على دعمه المستمر للفعاليات الثقافية والتراثية، مثمّنين كرم الضيافة وحسن الاستقبال الذي تتميز به منطقة الظفرة وأهلها.