"سباق القفاي" للمحامل الشراعية 22 قدما ينطلق الأحد المقبل

أبوظبي في 18 ديسمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الياسات انطلاق سباق القفاي للمحامل الشراعية فئة 22 قدما، الأحد المقبل، ضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة للمهرجان، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيان لها اليوم، أن تحديد موعد السباق في إطار الاستعداد المبكر لضمان أعلى مستويات التنظيم والسلامة، وإتاحة الفرصة أمام المشاركين للاستعداد الفني واللوجستي، بما يسهم في إخراج السباق بصورة تواكب مكانة مهرجان الياسات كأحد أبرز المهرجانات التراثية والرياضية في الدولة.

وأوضحت أن مهرجان الياسات يقدم باقة متنوعة من الفعاليات التراثية والرياضية التي تجمع بين الأصالة والتنافس، وسط اهتمام واسع من الجمهور والمشاركين، لدعم وصون الموروث البحري الإماراتي.