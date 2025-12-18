صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يناقش خططه المستقبلية

الشارقة في 18 ديسمبر / وام / ناقش مجلس إدارة صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي خلال اجتماعه أمس بمقره برئاسة الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس مجلس إدارة الصندوق خططه المستقبلية واستعراض الدراسات والتقارير المتعلقة بأدائه المالي وذلك في إطار الحرص على تعزيز كفاءة منظومة الضمان الاجتماعي وضمان استدامتها في إمارة الشارقة.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الصندوق سعادة كل من : عبدالله إبراهيم الزعابي ، مريم ماجد الشامسي ، وليد إبراهيم الصايغ ،علي حسين خليفة المزروع ، محمد عبيد بن راشد الشامسي ، و الدكتور عيسى سيف بن حنظل.

وبحث المجلس خلال الاجتماع برامج الصندوق التطويرية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ورفع كفاءة الإجراءات التشغيلية إلى جانب الاطلاع على مستجدات أعمال الصندوق وتقرير الإدارة العليا ومناقشة المركز المالي للصندوق استنادًا إلى ما نصّت عليه المادة (13) من القانون رقم (9) لسنة 2017 بشأن تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي والتي تجيز الوقوف على المركز المالي للصندوق مرة كل ثلاث سنوات وذلك بحضور بيت خبرة متخصص في الشؤون التأمينية والاستثمارية.

كما استعرض الاجتماع تقرير المركز المالي للصندوق ونتائجه مع الوقوف على مؤشرات أدائها وأثرها في تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية وتحقيق الاستدامة المالية بما يعكس التزام الصندوق بنهج مالي متوازن يدعم برامجه التأمينية والخدمية ويضمن استمرارية دوره الحيوي في خدمة المستفيدين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

كما ناقش المجلس سبل مواصلة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمؤمن عليهم والمتقاعدين في إطار الحرص على ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس حاكم الشارقة، الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وضمان الأمان الاجتماعي والوظيفي لمواطني الإمارة وأسرهم.

وأشاد الشيخ محمد بن سعود القاسمي برؤية وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة معربًا عن تقديره وامتنانه لثقته ورعايته الدائمة ودعمه المتواصل لمنظومة الضمان الاجتماعي ، مؤكدًا حرص الصندوق على الاضطلاع بمسؤولياته المحورية وترجمة تطلعات سموه في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والعيش الكريم للمواطن وأفراد أسرته والأجيال القادمة.