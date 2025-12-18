منتخب المغرب بطلاً لكأس العرب

الدوحة في 18 ديسمبر/ وام/ توج المنتخب المغربي بطلا لكأس العرب لكرة القدم بعد فوزه على نظيره الأردني 3-2 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما اليوم في استاد لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، و التي امتدت إلى شوطين إضافيين ، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

افتتح منتخب المغرب التسجيل مبكرا "ق4" عبر أسامة طنان، وأدرك الأردن التعادل بهدف علي علوان "ق48" وتقدم اللاعب نفسه للأردن بالهدف الثاني "ق68" من ركلة جزاء.

وأدرك عبد الرزاق حمدلله التعادل للمغرب "ق87"، وتقدم اللاعب نفسه بالهدف الثالث لمنتخب بلاده في الشوط الإضافي الأول "ق100".