قمة الرياضات "الفيجتال" تختتم أعمالها في أبوظبي

أبوظبي في 18 ديسمبر/ وام/ اختتمت قمة الرياضات الفيجتال أعمالها أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بمشاركة قادة عالميين، ورياضيين، ومبتكرين.

وتزامنت القمة مع انطلاق ألعاب المستقبل أبوظبي 2025، حيث تناولت جلساتها مجموعة من المحاور المتقدمة، من بينها تعزيز أداء الرياضيين باستخدام الذكاء الاصطناعي، وبيئات التدريب المعززة بالواقع المختلط، وصعود الرياضات الفيجيتال التي تمزج بين المهارة البدنية واللعب الرقمي.

وافتتحت القمة بكلمة رئيسية ألقاها معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، والذي أشار إلى التزام دولة الإمارات بقيادة هذا المجال المتسارع، وأكد على أهمية استضافة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025 الأمر الذي يمثل محطة بارزة في تاريخ هذه النوعية من الرياضات.

وقال معاليه: من خلال استضافة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025، تؤكد دولة الإمارات التزامها بتطوير منظومة رياضية حديثة تستجيب للتحولات المتسارعة في عصرنا، وتأتي في صميم أولوياتنا تمكين الشباب، والتكنولوجيا المتقدمة، والابتكار الرياضي.

وأضاف :" تبرهن هذه القمة على أن رياضات الفيجيتال تتجاوز حدود المنافسات، لتطلق حواراً عالمياً يجمع الشباب من مختلف أنحاء العالم، وتوفر منصة للتبادل الثقافي والتعاون عبر اللغة العالمية المشتركة للرياضة".

ومن جانبه قال ستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لشركة "أسباير" إننا نعمل اليوم على تطوير صيغ تنافسية جديدة تختبر قدرات الرياضيين بطرق مختلفة، وتعزز تواصلهم مع الجماهير بأساليب أكثر تأثيراً، وقد أصبحت المنصات الرقمية المتقدمة، والبيئات التفاعلية الغامرة، والبيانات اللحظية عناصر أساسية في التجربة الرياضية الحديثة.

من جانبه شدد نِس هات الرئيس التنفيذي لشركة فيجيتال إنترناشيونال، على أن التوجه نحو هذه الرياضات أصبح ضروريا، مؤكدا انها تعزز القدرات البشرية، خاصة وأن المجتمع الرقمي تجاوز 115 دولة، وهو الزخم الذي قاد الجميع إلى هذه اللحظة التاريخية في العاصمة أبوظبي.