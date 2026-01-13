شرطة عجمان تطلق حملة " نحو طريق آمن لكل مستخدميه "

عجمان في 13 يناير / وام/ أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان الحملة الفصلية الأولى لعام 2026 تحت شعار " نحو طريق آمن لكل مستخدميه " لمدة ثلاثة أشهر، بهدف نشر الوعي المروري .

وأكد المقدم راشد حميد بن هندي نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان أن الحملة تستهدف توجيه رسائل توعوية لمستخدمي المركبات بكافة أنواعها، إضافة إلى المشاة ومستخدمي الدراجات وأصحاب الهمم، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للخطر، وحث الجميع على الالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، بما يضمن سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأشار إلى أن الخطة الإعلامية للحملة تعتمد على نشر البرامج التوعوية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بالسلامة المرورية، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع وتحقيق الأثر التوعوي المنشود.

وبيّن أن الحملة تُنفذ بثلاث لغات : العربية والإنجليزية والأوردو، بما يعكس حرص شرطة عجمان على شمولية الرسالة التوعوية وتنوعها .