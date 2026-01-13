الهاجري يستقبل وزيرة خارجية الفلبين

أبوظبي في 13 يناير/ وام/ استقبل معالي سعيد الهاجري، وزير دولة، معالي ماريا تيريزا لازارو، وزيرة الخارجية في جمهورية الفلبين، والوفد المرافق لها، وذلك خلال زيارتهم إلى الدولة للمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، وفرص توسيع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الاقتصاد، والتكنولوجيا، والأمن، والصحة، والتعليم.

وأشاد معالي سعيد الهاجري بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الفلبين، مؤكدا على الالتزام المشترك بمواصلة تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار الجانبان إلى أن التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي تمثل أول اتفاقية تجارة حرة لجمهورية الفلبين مع دولة من منطقة الشرق الأوسط، يُعد محطة مهمة وخطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.

كما تناولت المناقشات فرص تعزيز التعاون في مجالي الدفاع والعسكري، بما في ذلك سبل تطوير هذا التعاون بما يتماشى مع المصالح المشتركة للبلدين، وذلك في إطار مذكرة التفاهم بشأن التعاون الدفاعي المزمع توقيعها خلال الزيارة.





حضر اللقاء سعادة محمد عبيد القطام الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الفلبين، وسعادة ألفونسو أ. فير، سفير جمهورية الفلبين لدى دولة الإمارات، إلى جانب عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية.