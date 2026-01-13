دائرة الطاقة في أبوظبي و"سِلال" تتعاونان لتعزيز كفاءة الطاقة والمياه في القطاع الزراعي

أبوظبي في 13 يناير/ وام/ وقّعت دائرة الطاقة في أبوظبي وشركة "سِلال" للمنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية، مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز تعاونهما في تطوير ممارسات الإدارة المستدامة للطاقة والمياه ضمن القطاع الزراعي في أبوظبي.

وقّع المذكرة كل من سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، وسعادة ظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سِلال، وذلك خلال احتفالية خاصة أقيمت ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وقال سعادة المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة: "تعكس شراكتنا مع 'سِلال' رؤيتنا المشتركة لترسيخ الاستدامة والابتكار في صميم منظومتي الطاقة والمياه في أبوظبي. ومن خلال دمج التقنيات النظيفة والحلول الذكية في القطاع الزراعي، نُرسخ مكانة الإمارة في كفاءة استخدام الموارد ونضمن استدامة أنظمتنا الغذائية في المستقبل".

ومن جهته قال الدكتور شمال محمد ، الرئيس التنفيذي لواحة الإبتكار التابعة لشركة سلال: تسهم شراكتنا مع دائرة الطاقة في أبوظبي في تعزيز ترابط الغذاء والمياه والطاقة، من خلال تحسين كفاءة استخدام المياه والطاقة عبر أنظمة الري الذكية والإدارة المعتمدة على البيانات، وتسريع الابتكار في حلول الطاقة النظيفة والتقنيات الزراعية، والتحلية منخفضة الاستهلاك للطاقة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز مواءمة السياسات بما يحقق أثراً مستداماً وقابلاً للتوسع لدعم القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي.

ويستهدف الطرفان من خلال التعاون تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والمياه عبر تبنّي أنظمة الري الذكية، ومصادر الطاقة المتجددة، والحلول المستندة إلى البيانات، بما يسهم في رفع الإنتاجية وتقليل استهلاك الموارد. ويأتي ذلك دعمًا لأهداف أبوظبي في مجال الاستدامة.

وبموجب المذكرة سيتعاون الطرفان على تطبيق حلول الطاقة النظيفة وابتكارات التقنيات الزراعية عبر سلسلة إنتاج الغذاء، بما في ذلك أنظمة المزارع العاملة بالطاقة الشمسية، وإدارة المياه المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وتقنيات التحلية منخفضة الاستهلاك للطاقة، وتحسين استخدام الطاقة. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز توحيد السياسات لدعم ترابط منظومات المياه والطاقة والغذاء في أبوظبي، وذلك من خلال مشاريع تجريبية، وتبادل المعرفة، ومنصات رقمية تربط بيانات الموارد بأداء المزارع لدعم عملية صنع القرار.

وتعكس الشراكة التزام أبوظبي الراسخ بتحقيق النمو المستدام، كما تعزز الجهود الوطنية في هذا المجال، بما في ذلك "استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050" و"استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي". ومن خلال توحيد الخبرات في تنظيم قطاع الطاقة وابتكار التقنيات الزراعية، تمهّد مذكرة التفاهم لوضع أُطر عمل مشتركة وبرامج تجريبية تدعم بناء قطاع زراعي أكثر كفاءة ومرونة واستدامة.