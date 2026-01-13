مجلس سيدات أعمال أم القيوين ينظم جلسة صحية حول الكلى

أم القيوين في 13 يناير/ وام/ نظم مجلس سيدات أعمال أم القيوين، بالتعاون مع مستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين، اليوم جلسة صحية مجتمعية حول صحة الكلى بعنوان «صحة الكلى مهمة… تجنب حصوات الكلى»، وذلك ضمن مبادرات المجلس في عام الأسرة.

حضر الجلسة التي نظمت في «لكس جلامب» بشاطئ القرم ،سعادة أحمد عبيد إبراهيم آل علي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، إلى جانب ممثلي الجهات الحكومية والصحية في الإمارة، وأعضاء مجلس سيدات أعمال أم القيوين.

وناقشت الجلسة، التي قدمها الدكتور عبدالقادر الزرعوني، نائب المدير التنفيذي واستشاري المسالك البولية في مستشفى الشيخ خليفة العام ، أهمية التوعية بصحة الكلى والجهاز البولي، ودورهما الحيوي في الحفاظ على توازن وظائف الجسم، إلى جانب استعراض أسباب الإصابة بالحصوات ، والعوامل الصحية والغذائية المرتبطة بها، وطرق التشخيص المبكر، وسبل الوقاية من خلال اتباع نمط حياة صحي يشمل التغذية السليمة، وشرب كميات كافية من المياه، بما يسهم في الحد من المضاعفات وتعزيز الصحة وجودة الحياة، الى جانب تبني أنماط حياة صحية داخل الأسرة، مؤكداً أن الوقاية تبدأ من الوعي والمعرفة.

وأكدت سعادةعائشة ليتيم رئيس مجلس سيدات أعمال أم القيوين، أن تنظيم الجلسة يأتي ضمن التزام المجلس بدعم المبادرات التي تعزز صحة الأسرة، انسجاماً مع عام الأسرة، مشيرةً إلى أهمية الشراكة مع المؤسسات الصحية في نشر ثقافة الوقاية وتحسين جودة الحياة.