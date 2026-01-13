وصول حمولة سفينة الشيخ محمد بن راشد إلى قطاع غزة وبدء توزيعها على السكان

غزة في 13 يناير/ وام/وصلت إلى قطاع غزة كافة شحنات سفينة الشيخ محمد بن راشد الإنسانية، والتي كانت تحمل أكثر من 7300 طن من المساعدات الإغاثية المتنوعة، حيث سيجري توزيعها في مختلف مناطق القطاع، دعماً لسكانه ومساندتهم في مواجهة الظروف الإنسانية الصعبة.

وتمثل السفينة رسالة تضامن جديدة من دولة الإمارات مع أهل غزة، بما يجسد التزامها الثابت بمد يد العون للأشقاء الفلسطينيين، وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتخطي الظروف الصعبة التي يعيشونها، وتوفير الشروط الكفيلة باستعادة حياتهم الطبيعية.

وبلغ عدد المستفيدين من مساعدات السفينة منذ وصولها نحو 40 ألف أسرة، حيث تستمر عمليات التوزيع تباعاً مع دخول بقية القوافل والشاحنات إلى القطاع عبر عدة قوافل إغاثية منظمة، لتغطي المخيمات ومراكز الإيواء وكافة الأسر في مختلف مناطق قطاع غزة.

وتضم حمولة السفينة مساعدات غذائية أساسية لتلبية الاحتياجات العاجلة في غزة، من بينها 10 ملايين وجبة غذائية مقدّمة من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وذلك ضمن الجهود الإماراتية المستمرة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم سكان قطاع غزة.

وتشمل المساعدات كذلك مواد غذائية، وملابس شتوية، وخياماً، ومستلزمات إيواء، إضافة إلى مكملات غذائية مخصصة للأطفال والنساء، استجابةً للاحتياجات الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وكانت السفينة قد انطلقت من ميناء خليفة (كيزاد) ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، في إطار الجهود الإنسانية الإماراتية المتواصلة لدعم الشعب الفلسطيني والتخفيف من معاناة المدنيين في قطاع غزة.