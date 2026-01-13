عبدالله بن زايد يستقبل وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا

أبوظبي في 13 يناير / وام / استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، معالي رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا، وذلك على هامش مشاركته ضمن وفد بلاده في أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وبحث سموه ومعالي رونالد لامولا ، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما استعرض الجانبان الفرص المتاحة لتطوير مسارات التعاون الثنائي في عدد من القطاعات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي رونالد لامولا، مؤكداً عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين.

كما أشار سموه إلى الحرص على استثمار الفرص المتاحة لدفع آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات، بما يدعم خطط البلدين لتحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام.

وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي رونالد لامولا خلال اللقاء مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.