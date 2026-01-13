"الشيحانية" تحصد رمزي الثنايا في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دبي في 13 يناير/وام/ شهد ميدان المرموم اليوم منافسات سن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، حيث أقيم 27 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات توزعت على فترتي الصباح والمساء، في واحدة من أبرز مراحل المهرجان.

وخصصت الفترة المسائية لإقامة 13 شوطاً، تصدرها شوطا رموز الثنايا، حيث حسمت «رسالة» لهجن الشيحانية، بقيادة جابر سالم فاران المري، كأس ولي العهد للثنايا الأبكار بعدما قطعت مسافة السباق بزمن قدره 11:49.3 دقيقة، مسجلة توقيتاً قياسياً يعد الأسرع في تاريخ سباقات هذا السن بميدان المرموم.

وفي الشوط الثاني، انتزع «مكافح» لهجن الشيحانية، بقيادة سالم فاران المري، بندقية مهرجان ولي العهد للثنايا الجعدان، بعدما أنهى السباق بزمن قدره 11:58.4 دقيقة.

وجرت مراسم تتويج الفائزين برموز الثنايا عقب نهاية الشوط الرابع، بحضور علي سعيد بن سرود المدير التنفيذي لنادي دبي لسباقات الهجن، وسهيل حمد بن مرخان الكتبي عضو مجلس إدارة النادي، وعبدالله أحمد فرج مدير إدارة الإعلام والتسويق والفعاليات وعلاقات الشركاء بالنادي.

وفي الفترة الصباحية، أقيمت 14 شوطاً لسن الثنايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 8 كيلومترات، حيث تصدرت «شخصية» لهجن الشيحانية، بقيادة سالم فاران المري، المنافسات بفوزها في الشوط الأول للثنايا الأبكار، محققة أفضل توقيت صباحي بزمن بلغ 12:15.4 دقيقة.

وأضاف «الدحيل»، بقيادة محمد بخيت حميدي برقان المقارح، فوزاً قطرياً ثانياً بعد إحرازه المركز الأول في الشوط الثاني للثنايا الجعدان بزمن قدره 12:32.3 دقيقة.

وسجلت هجن العاصفة حضوراً لافتاً في الأشواط التالية، حيث فازت «الشاهينية» بقيادة غياث الهلالي بالشوط الثالث للثنايا الأبكار بزمن 12:24.2 دقيقة، قبل أن تواصل تألقها بتحقيق الفوز في الشوط الرابع بزمن قدره 12:32.1 دقيقة.