أمريكا تصنف "الإخوان المسلمين " في مصر ولبنان والأردن على قائمة الإرهاب العالمي

نيويورك في 13 يناير/ وام/ أعلنت الولايات المتحدة، اليوم فرض تصنيفات إرهابية على فروع من جماعة الإخوان المسلمين في كل من مصر ولبنان والأردن، وفقاً لما ورد في الأمر التنفيذي رقم 14362 في إطار دعم التزام الرئيس دونالد ترامب بالقضاء على قدرات وعمليات فروع الجماعة التي تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي.

وفي بيان رسمي صادر اليوم عن مكتب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أوضح أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من جهود أمريكية مستمرة تستهدف مواجهة العنف وأعمال زعزعة الاستقرار التي تنفذها بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين.

وبموجب القرار، قامت وزارة الخارجية الأميركية بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين في لبنان كمنظمة إرهابية أجنبية، إضافة إلى إدراجها على قائمة الإرهابيين العالميين المصنّفين بشكل خاص (SDGT)، كما شمل التصنيف زعيم الجماعة محمد فوزي تقّوش بصفته إرهابياً عالمياً مصنّفاً.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تصنيف كل من جماعة الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المسلمين في الأردن كإرهابيين عالميين مصنّفين بشكل خاص، على خلفية تقديمهما دعماً مادياً لحركة حماس .

وأكدت الإدارة الأميركية أن هذه الإجراءات تمثل بداية حملة طويلة الأمد تهدف إلى حرمان فروع جماعة الإخوان المسلمين من الموارد التي تمكنها من تنفيذ أو دعم أنشطة إرهابية، مشددة على أنها ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لتحقيق هذا الهدف.

مق/زي