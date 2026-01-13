المنتخب الأولمبي يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا

جدة في 13 يناير/ وام/ تأهل المنتخب الوطني الأولمبي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا بعد تعادله، اليوم، مع نظيره السوري 1-1، في استاد مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بمدينة جدة ضمن مواجهات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية.

ورفع المنتخب الأولمبي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني خلف المنتخب الياباني المتأهل بالعلامة الكاملة بعد فوزه اليوم على نظيره القطري 2-0، فيما رفع منتخب سوريا رصيده إلى 4 نقاط أيضا في المركز الثالث مع تقدم منتخبنا بفارق الأهداف.

سجل هدف منتخبنا الوطني اللاعب علي المعمري في الدقيقة 23.

ويتأهل أول وثاني المجموعة إلى ربع النهائي الذي تقام مبارياته يومي 16، و17 يناير الجاري