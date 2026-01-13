"النايلة" يحط رحاله في إمارة الفجيرة ضمن رحلته الثقافية الوطنية

الفجيرة في 13 يناير/ وام/ يواصل معرض «النايلة» رحلته الثقافية الوطنية، عبر محطته الجديدة في المركز الثقافي الإبداعي بإمارة الفجيرة، ضمن برنامجٍ يستهدف تعزيز التواصل الثقافي والمجتمعي، وإبراز التنوع الإبداعي والابتكار الثقافي في مختلف إمارات الدولة.

ويقدّم المعرض لطلبة المدارس في مختلف المراحل الدراسية تجربة ثقافية تفاعلية تجمع بين المعرفة والمتعة، من خلال استعراض مشاريع ومبادرات ثقافية متنوعة، وإتاحة الفرصة للتفاعل المباشر مع الفنون والمواهب والمشاريع الإبداعية، بما يعزز ذائقتهم الفنية ويدعم حضورهم في المشهد الثقافي الوطني.

ويتضمن «النايلة» سلسلة من المعارض المصاحبة والأنشطة المتخصصة وورش العمل التفاعلية التي تسلّط الضوء على مساهمات المؤسسات الثقافية والمجتمعية، إلى جانب عروض فنية ولقاءات تعريفية تُعرّف الجمهور بمبادرة الوزارة وبرامجها الوطنية، وما توفره من مسارات دعم وتطوير للطاقات الإبداعية.

ويمثل المعرض رحلة ثقافية متنقلة تهدف إلى إشراك مختلف فئات المجتمع في الحراك الثقافي، ودعم المبدعين ورواد الصناعات الإبداعية، وترسيخ مفهوم الثقافة بوصفها رافداً أساسياً للتنمية المستدامة، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تعزيز الاقتصاد الإبداعي وتمكين المواهب.

ويستقبل زواره ضمن جدول فعالياته بالمركز الثقافي الإبداعي بالفجيرة، وسط إقبال من الطلبة والمهتمين.