"إيكرس 2026" ينطلق الأربعاء المقبل بمشاركة 120 عارضاً

الشارقة في 14 يناير / وام / تنطلق الأربعاء المقبل فعاليات معرض الشارقة العقاري "إيكرس 2026" الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة وتنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة خلال الفترة من 21 إلى 24 يناير الجاري في مركز إكسبو الشارقة .

يأتي ذلك وسط توقعات بتنفيذ معاملات عقارية تتجاوز قيمتها 5 مليارات درهم خلال أيام الحدث الأربعة مدفوعة بإطلاق مشاريع عقارية جديدة تُعرض للمرة الأولى إلى جانب حوافز وخصومات نوعية وخطط سداد مرنة تستهدف مختلف فئات المستثمرين.

يشارك في المعرض الذي يمتد على مساحة تتجاوز 10 آلاف متر مربع أكثر من 120 عارضاً من كبرى شركات التطوير والاستثمار العقاري ونخبة من أهم المطورين العقاريين من كافة إمارات الدولة مستعرضين ما يزيد عن 200 مشروع عقاري يشمل الأراضي والمشاريع التجارية والصناعية والمحال التجارية والعقارات السكنية من فلل وشقق وتاون هاوس إضافة إلى المجمعات السكنية العصرية والمستدامة والتي يُطرح عدد كبير منها للمرة الأولى في إمارة الشارقة.

ويشهد المعرض الإعلان عن إطلاق أول حساب ضمان للمشاريع العقارية وهو نظام تنظيمي متقدم يتم بموجبه إيداع أموال مشتري العقارات في حساب بنكي مستقل ولا يتم صرف هذه الأموال إلا وفق نسب الإنجاز المعتمدة للمشروع بما يضمن توجيهها حصريًا لأغراض التنفيذ الفعلي ويسهم في حماية الحقوق المالية للمستثمرين والمشترين وتعزيز مستويات الشفافية والثقة في التعاملات العقارية .

تعكس هذه الخطوة كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية للسوق العقاري في إمارة الشارقة وحرصها على مواكبة أفضل الممارسات العالمية المعتمدة في هذا المجال الأمر الذي يسهم في ترسيخ ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري في الإمارة.

ويقدّم «إيكرس 2026» برنامجاً معرفياً متكاملاً يضم أكثر من 30 فعالية مجانية تتنوع بين الجلسات الحوارية وورش العمل والدورات التدريبية باللغتين العربية والإنجليزية تُعنى بقراءة توجهات السوق العقاري واستعراض أحدث المستجدات وفرص الاستثمار في القطاع حيث تتناول موضوعات محورية أبرزها اتجاهات العرض والطلب وتصحيحات السوق وتغير سلوك المشترين وتفضيلات المستأجرين إضافة إلى أساسيات الاستثمار العقاري والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وتطبيقاتهما في القطاع العقاري.

كما يشهد المعرض إطلاق النسخة الأولى من "إيكرس بودكاست" التي تتضمن أكثر من 12 حلقة بودكاست باللغتين العربية والإنجليزية يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في مجالات العقار والاستثمار العقاري طوال فترة انعقاده.

يأتي المعرض في ظل أداء استثنائي للسوق العقارية في الشارقة حيث سجلت الإمارة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 تداولات نقدية بلغت 44.3 مليار درهم بنمو لافت تخطى 58.3% في واحدة من أعلى نسب النمو التي شهدها السوق خلال السنوات الأخيرة وارتفع عدد معاملات البيع إلى أكثر من 24 ألف معاملة بنسبة نمو بلغت 42.6% ما يعكس توسع قاعدة الطلب وتنوع الخيارات الاستثمارية.

واستقطبت الإمارة مستثمرين من 121 جنسية في دلالة واضحة على المكانة العالمية المتنامية لسوق الشارقة العقاري

فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية أداءً لافتاً إذ بلغت قيمة تداولات المستثمرين الأجانب نحو 23.2 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 62.2%.

وقال سعادة سعيد غانم السويدي رئيس مجموعة عمل قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس اللجنة التنظيمية لمعرض إيكرس 2026 إنه مع انطلاق دورة هذا العام نشهد تأكيدًا جديدًا على مكانة معرض «إيكرس» كمنصة استراتيجية تجمع أبرز المستثمرين والمطورين وهو ما تمثّل في حجز كامل مساحة المعرض التي تتجاوز 10 آلاف متر مربع ومشاركة أكثر من 120 عارضًا من أبرز شركات التطوير والاستثمار العقاري على مستوى الدولة مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين والمطورين في قدرة المعرض على تقديم فرص استثمارية نوعية لا سيما في ظل النجاحات المتواصلة التي يحققها حيث سجلت نسخة 2025 صفقات عقارية تجاوزت قيمتها 4.3 مليار درهم بنمو فاق 207% مقارنة بعام 2024.

وأشار إلى أهمية قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية المنفذة خلال المعرض ودوره في تعزيز نجاحات الحدث من خلال تحفيز المطورين العقاريين على طرح مشاريع نوعية واستقطاب المزيد من المستثمرين الجدد من كافة الجنسيات موضحا أن معرض إيكرس يشكل منصة متكاملة تجمع بين عرض المشاريع الجديدة والبرامج المعرفية المبتكرة والمبادرات التنظيمية النوعية التي تساهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المستثمرين ورفع مستوى الثقة في السوق العقاري .

ونوه إلى أن هذه المنظومة المتكاملة تؤكد حرص الشارقة على تطوير القطاع العقاري بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية وتتيح للمستثمرين رؤية واضحة لمستقبل واعد ومستدام للقطاع العقاري.

ويعد معرض الشارقة العقاري إيكرس أكبر منصة عقارية في الدولة ويشهد سنوياً الإطلاق الأول لعدد من المشاريع العقارية النوعية من جميع أنحاء الدولة بالإضافة إلى أحدث المشاريع وأهم الفرص الاستثمارية حيث تتنافس الشركات المشاركة والتي تضم كبار المطورين والوسطاء العقاريين والبنوك والمؤسسات المالية وشركات إدارة المشاريع والعقارات والجهات الحكومية والشركات المتخصصة في التكنولوجيا العقارية والتأمين العقاري في تقديم العروض الحصرية التي سيتم إزاحة الستار عنها خلال فترة المعرض ما يمنح الزوار فرصة فريدة للاطلاع على أحدث المشاريع العقارية والاستثمارية خاصة مع تنوع الخيارات الاستثمارية المعروضة والاستفادة من الخصومات والعروض الحصرية وخطط سداد مرنة والخدمات الاستشارية والتمويلية المتخصصة.