تألّق لافت لفرسان قفز الحواجز في افتتاح كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية

أبوظبي في 14 يناير /وام/ تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وبتوجيهات ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، انطلقت اليوم منافسات النسخة الثالثة عشرة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز 2026، التي تنظمها الأكاديمية في منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي.

وشهد اليوم الافتتاحي للبطولة، التي تبلغ قيمة جوائزها مليون درهم، مشاركة مميزة من نخبة الفرسان والفارسات من داخل الدولة وخارجها، وسط منافسات قوية ومستويات فنية عالية.

وتوج الفارس السوري ليث غريب بالمركز الأول في فئة الجولتين الخاصتين للفئة الأولى (120 سم) على صهوة الفرس Elite De Ponts، متقدماً على الفارس الإماراتي سيف عويضة محمد الكربي، والفارسة الأميركية تالية إسماعيل منجد.

فيما حقق ليث غريب، فوزه الثاني خلال اليوم نفسه بعد إحرازه لقب إحدى منافسات فئة الجولتين الخاصتين.

وفي منافسة الجولة الواحدة ضد الساعة (140 سم)، أحرز الفارس محمد حمد الكربي من نادي الشارقة للفروسية والسباق المركز الأول على متن الجواد Lyon Van De Plataan، فيما حل الفارس الأوزبكي عبد الرحمن فيروزوفيتش عبد الله ثانياً، وجاء الفارس الإماراتي عبد الله حمد علي الكربي ثالثاً.

كما شهد اليوم الأول تتويج الفارس الأردني زيد خلف بالمركز الأول في فئة الجولتين الخاصتين (105 سم) على صهوة الجواد Chico، إلى جانب فوز الفارس الإماراتي علي الرحمن بالمركز الأول في فئة الجولتين الخاصتين (125 سم) مع الجواد Let It Be Again.

وتتواصل منافسات كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز يومياً حتى يوم الجمعة، موعد ختام المنافسات الدولية، على أن تختتم البطولة بإقامة المنافسات المحلية يوم الأحد.