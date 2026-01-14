خبراء و مشاركون : قمة السلامة تعزز الشراكات وتبادل المعرفة عالميا

دبي في 14 يناير/وام/أكد خبراء و مشاركون دوليون في قمة السلامة أن الحدث يعد منصة عالمية محورية لتعزيز التعاون بين أجهزة الإطفاء والإنقاذ وتبادل المعرفة والخبرات في مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالمخاطر الطبيعية والتقنيات الحديثة والتغيرات المناخية المتسارعة.

وقال ماركو مارتينز نائب رئيس رابطة رجال الإطفاء البرتغاليين إن القمة تشكل فرصة مهمة لقطاع الإطفاء والإنقاذ لما توفره من مساحة للحوار المهني وبناء شراكات فاعلة تسهم في تطوير أساليب العمل وتعزيز الجاهزية والاستعداد للتعامل مع المخاطر المتغيرة.

وأوضح أن مشاركة البرتغال تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجهها وفي مقدمتها حرائق الغابات وخدمات الطوارئ الطبية مشيراً إلى أن القمة تتيح الاطلاع على التجارب الدولية وبناء علاقات جديدة ووضع بروتوكولات تعاون تسهم في تطوير القدرات الوطنية.

ومن جانبه قال مارتن نيكولا مندوب جهاز الإطفاء الحكومي في جمهورية التشيك إن القمة تمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الآراء حول القضايا المشتركة ومستقبل المنظمة الدولية لخدمات الإطفاء والإنقاذ.

وأوضح أن القمة تسهم في جمع المعرفة وتعزيز الفهم المشترك وبناء المسؤولية الجماعية مؤكداً أن التحديات الحالية لا يمكن معالجتها داخل دولة واحدة فقط.

وأشار إلى أن منظمة CTIF تقوم على مبدأ جمع الدول وتبادل أفضل الممارسات والخبرات عبر الحدود بما يخدم حماية الأرواح وتطوير قدرات أجهزة الإطفاء.

بدوره قال كريستوف مارشال نائب رئيس الاتحاد الفرنسي لرجال الإطفاء إن القمة تمثل منصة بالغة الأهمية لتبادل المعرفة وبناء شبكات تعاون في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بالتغير المناخي والمركبات الكهربائية والمواد الجديدة.

وأوضح أن فرنسا تواجه ارتفاعاً ملحوظاً في حرائق الغابات وظواهر مناخية متطرفة إلى جانب تعقيدات متزايدة في حرائق المباني التقليدية مؤكداً أن التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي تسهم في دعم اتخاذ القرار رغم ما تفرضه من تحديات تتطلب تأهيلاً مستمراً.

وأكد أجيت راغافان عضو المجلس الرئاسي ورئيس الشؤون الدولية في اتحاد خدمات الإطفاء في الهند أن القمة تعكس أهمية توحيد الجهود الدولية في مواجهة تحديات مشتركة مثل حرائق المركبات الكهربائية وبطاريات الليثيوم أيون.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي بات يسهم في تحسين كفاءة الاستجابة وخفض الإنذارات الكاذبة مؤكداً أن تبادل التجارب الدولية يساعد على تبني أفضل الممارسات وتطوير منظومات الإطفاء والإنقاذ بما يعزز سلامة المجتمعات ويواكب متطلبات المستقبل.

من جهة أخرى استعرض الدكتور عيسى أحمد المطوع مساعد القائد العام لقطاع الخدمات الذكية خلال القمة إنجازات مبادرة جاهزية المليار موضحاً أنها نجحت في الوصول إلى أكثر من 500 مليون إنسان خلال عام واحد فقط عبر برامج تدريبية وحملات توعوية مكثفة نُفذت في 59 دولة ومدينة وبأكثر من 25 لغة وشملت 68 حملة توعوية عالمية حققت تفاعلاً رقمياً تجاوز 250 مليون تفاعل

وأكد أن هذه النتائج تعكس الطموح العالمي للمبادرة وسرعة إنجازها وتركيزها على الإنسان أولاً لافتاً إلى أن مخرجاتها أسهمت في رفع مستويات الجاهزية والحد من المخاطر وتقليل الخسائر البشرية والمادية