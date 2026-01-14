ختام منافسات هجن الشيوخ بمهرجان ولي عهد دبي

دبي في 14 يناير/وام/ شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، مساء اليوم، ختام منافسات هجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، والتي أقيمت بميدان المرموم على مدار 4 أيام، وتنافست خلاله هجن المؤسسات الكبرى على رموز سن اللقايا، والإيذاع، والثنايا، والحول والزمول.

جاءت المنافسات الختامية من خلال شوطي الرموز الرئيسيين المخصصين لسيف ولي العهد للحول المفتوح، وشداد ولي العهد للزمول المفتوح، واللذين شهدا مشاركة الشعارات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

وأسفرت نتيجة الشوط الأول المخصص لسيف ولي العهد للحول المفتوح عن فوز "عالية" لهجن الشيحانية، بقيادة المضمر سالم فاران المري، والتي قطعت المسافة في زمن بلغ 12:15:3 دقيقة، لتضيف إلى سجلها إنجازاً جديداً ضمن أقوى منافسات المهرجان.

وتمكن "معزّم" لهجن الرئاسة، بإشراف المضمر محمد عتيق زيتون المهيري، من نيل لقب شداد ولي العهد للزمول المفتوح بعد تحقيقه لتوقيت بلغ 12:23:3 دقيقة.

وعقب نهاية السباقات، قام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن، بتتويج الفائزين بالرمزين، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي.

كما احتضن ميدان المرموم أشواط العمالقة ضمن منافسات سن الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ في مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، وذلك في الأشواط التي سبقت تحديات رموز سن الحول والزمول.

وحققت "الشاهينية" لهجن العاصفة بقيادة غيّاث الهلالي صدارة الشوط الأول للحول، مسجلة توقيتاً بلغ 12:34:3 دقيقة.

وظفر "أدهم" لهجن الشيحانية بقيادة فاران محمد قريع المري ثاني الأشواط للزمول بزمن قدره 12:50:0 دقيقة.

وحسمت "دوي" لهجن الشيحانية بقيادة جارالله محمد طالب عقيل نتيجة الشوط الثالث للحول، بعد أن أنهت السباق بتوقيت 12:33:9 دقيقة.

واختتم "الغوج" لهجن الشيحانية بقيادة سالم فاران المري أشواط العمالقة من خلال نيله ناموس الزمول، مسجلاً زمناً قدره 12:57:8 دقيقة.

وكان ميدان المرموم قد استضاف صباح اليوم منافسات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن، عبر 17 شوطاً لمسافة 8 كيلومترات.

وحسمت "الشاهينية" لهجن العاصفة بقيادة غيّاث الهلالي الشوط الاول للحول بعد أداء مميز، مسجلة توقيتاً بلغ 12:38:0 دقيقة.

وذهبت صدارة الشوط الثاني للزمول إلى "غزيلان" لهجن الشيحانية بقيادة فاران محمد قريع المري بزمن قدره 12:53:0 دقيقة.

وأضافت "غيم" بقيادة محمد خالد عبدالله العطية الفوز الثاني لهجن الشحانية وذلك في الشوط الثالث للحول بتوقيت بلغ12:46:8 دقيقة.

وفي الشوط الرابع المخصص للحول فازت "لمحه" للشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان بقيادة الصادق فضل الأمين مسجلة 12:43:0 دقيقة.

واقتنصت "ترف" لهجن الشيحانية بقيادة سالم فاران المري أفضل توقيت في منافسات الصباح، بعد أن تصدرت الشوط السادس للحول بزمن بلغ 12:33:8 دقيقة.