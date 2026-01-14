كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تنظم ملتقى القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

دبي في 14 يناير/وام/ نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية"ملتقى القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي استراتيجيات للمستقبل" في متحف الاتحاد بدبي ، بهدف تسليط الضوء على التحولات المتسارعة في أنماط القيادة الحكومية في العصر الرقمي وبحث سبل الانتقال من توظيف التقنيات بوصفها أدوات مساندة إلى اعتمادها رافعة استراتيجية تعزز جودة القرار وتسهم في تسريع تحقيق الأثر المؤسسي من خلال قيادات تمتلك الرؤية والجاهزية والقدرات المستقبلية.

كما احتفت الكلية بتخريج نخبة من منتسبي "برنامج الدبلوم التنفيذي القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي استراتيجيات للمستقبل" بمشاركة رفيعة المستوى من القيادات الحكومية وصناع القرار ، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز القدرات القيادية الوطنية وتمكينها من مواكبة التحولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وترسيخ جاهزية الجهاز الحكومي لمتطلبات المستقبل.

وشكل الملتقى منصة معرفية وحوارية جمعت القيادات الحكومية ومسؤولي التحول الرقمي والابتكار وقادة البيانات والكوادر المعنية بالتطوير المؤسسي والحوكمة.

وناقش المشاركون آليات توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات المتقدمة في دعم صناعة القرار وتطوير السياسات العامة بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات في بناء حكومة استباقية قائمة على الابتكار والمعرفة.

وذكر سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي رئيس مجلس أمناء الكلية أن تخريج هذه الكوكبة من القادة التنفيذيين يجسد التزام الكلية بإعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة مرحلة التحول الرقمي الشامل، مؤكدا أن تمكين القيادات بمهارات الذكاء الاصطناعي يمثل استثمارا مباشرا في تعزيز تنافسية الدولة وترسيخ ريادتها في الابتكار الحكومي.

من جانبه هنأ سعادة الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الخريجين ، مشيرا إلى أن الدبلوم والملتقى استجابة عملية لمتطلبات المرحلة المقبلة التي تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي ، وأكد أن البرامج زودت المشاركين بمنهجيات علمية وعملية تدعم اتخاذ القرار القائم على الأدلة وقيادة التغيير المؤسسي بكفاءة.

واختتم الملتقى بعرض المشاريع النهائية التي قدمت حلولا ابتكارية لتحديات واقعية وعكست قدرة المشاركين على تحويل المعرفة النظرية إلى تطبيقات عملية عبر تصميم وكلاء أذكياء تدعم بيئات العمل الحكومي وتسهم في تطوير خدمات استباقية مبتكرة.