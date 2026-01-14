"اليمامة للحديد" تستعرض جهودها بمجال طاقة الرياح في "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026"

أبوظبي في 14 يناير /وام/ شاركت شركة اليمامة للصناعات الحديدية السعودية في "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026"، مؤكدة التزامها بدعم مسيرة التحول نحو الطاقة المتجددة، وتعزيز حضورها بين كبريات الشركات الإقليمية والعالمية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

تتمتع الشركة بمنشآت صناعية متكاملة وخطوط إنتاج متعددة ذات قدرة سنوية عالية، تمكّنها من تلبية الطلب المتزايد على منتجات الحديد المستخدمة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات، إلى جانب مشاريع الطاقة المتجددة.

وكشفت الشركة خلال مشاركتها عن تدشينها مؤخرًا المصنع الأول والوحيد في منطقة الخليج العربي المتخصص في إنتاج أبراج طاقة الرياح، والتي تتميز بمواصفات هندسية وقدرات تقنية متقدمة، إذ يزيد طول البرج الواحد على 130 مترًا، فيما يتجاوز قطر القاعدة 6 أمتار، بما يعكس تطور البنية الصناعية للشركة وقدرتها على تلبية متطلبات المشاريع الكبرى.

ونوهت إلى أن لديها أيضًا مصنعًا متخصصًا في إنتاج أنظمة الطاقة الشمسية وهو ما يعد إضافة نوعية لقطاع الطاقة المتجددة في منطقة الخليج العربي، ويسهم في تعزيز مكانة اليمامة شركة صناعية داعمة لمشاريع الاستدامة والطاقة النظيفة.

وأشارت الشركة إلى أن مشاركتها في "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2026" تأتي نظرًا لأهمية الحدث، الذي يُعد من أكبر وأبرز المؤتمرات المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة، مؤكدة حرصها على التواجد بين كبرى الشركات العالمية والإقليمية العاملة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بالمشاريع المستقبلية، أكدت شركة اليمامة للصناعات الحديدية أنها تستهدف خلال المرحلة المقبلة مشاريع طاقة الرياح المرتقبة في منطقة الخليج العربي، وبشكل خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة.