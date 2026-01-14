مؤتمر "تألّق" يعيد تعريف الصحة وجودة الحياة في المراحل العمرية التأسيسية

الشارقة في 14 يناير / وام / أعلنت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العلمي الرياضي الدولي «تألّق» 7 فبراير المقبل تحت عنوان «دمج الحركة في التعليم» وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للنسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

جاء عنوان الحدث بمثابة استجابة عملية لنتائج بيانات ميدانية وقياسات متخصصة نُفذت على مدار السنوات الماضية ضمن البرامج والبطولات والتي أظهرت وجود مؤشرات بدنية تحتاج إلى تعزيز في المراحل العمرية المبكرة لاسيما فيما يتصل بعناصر اللياقة الأساسية المرتبطة بالنمو الصحي المتوازن الأمر الذي جعل من دمج الحركة مدخلًا تربويًا وصحيًا ذا أولوية.

ويسلط مؤتمر «تألّق» الضوء على هذا التوجّه بوصفه خيارًا استراتيجيًا يعيد صياغة العلاقة بين التعليم والصحة وجودة الحياة انطلاقًا من رؤية تؤمن بأهمية الاستثمار المبكر في الإنسان وتعزيز التكامل بين الجوانب التربوية والصحية والمجتمعية.

يركّز المؤتمر في دورة 2026 على الحلقة الأولى بوصفها المرحلة الأهم في تشكيل أنماط التعلّم والسلوك، حيث تتأسس العلاقة الأولى مع المدرسة والمعرفة ونمط الحياة الصحي .

وينطلق المؤتمر من مقاربة شمولية تنظر إلى المدرسة بوصفها نقطة الانطلاق لتكامل الجوانب التربوية والصحية مدعومة بالتكنولوجيا والشراكات المؤسسية بما يضمن استدامة الأثر وقابلية التطبيق على نطاق أوسع.