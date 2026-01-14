جلسة بمنتدى دبي لإدارة المشاريع تستعرض قضايا الذكاء الاصطناعي والاستدامة والمرونة

دبي في 14 يناير/وام/ أكد آيك نوانكو، رئيس مجلس إدارة معهد إدارة المشاريع أن توجهات الإدارة المستقبلية لإنجاح أي مشروع تركز على أهمية الدمج بين التقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والمنهجيات الرشيقة والمرنة والاستدامة وضرورة تميز صاحب وفريق العمل بمهارات وكفاءات وقدرات شخصية تؤهلهم لمواجهة التحديات والمتغيرات، التي قد تطرأ على سوق العمل.

وطالب نوانكو خلال جلسة بعنوان: "التوجهات المستقبلية في إدارة المشاريع" ضمن فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع أدارتها الإعلامية نيمي ميهتا بأهمية تبني عدد من الممارسات التي تركز على القيمة وليس المخرجات فقط في إدارة وإنجاح المشاريع وذلك من خلال "ميكانيكيات المشاريع" وإدارتها وتطوير الأُطر العملية الذكية والمؤتمتة التي تضمن استدامة نجاحها وتميزها في كل مراحل التخطيط والتنفيذ ومواصلة التميز.

وقال نوانكو إن زيادة الأمن السيبراني وتبني الإدارة الهجينة في التعامل مع المتغيرات تأتي أيضا ًفي مقدمة الأمور التي تتعلق بالتوجهات المستقبلية لإدارة المشاريع بصورة ناجحة، مشيراً إلى أهمية التركيز على تزويد العنصر البشري بالمهارات الإدارية الحديثة والعمل على تطوير أداء الموظفين والتدّرج من الإدارة إلى القيادة، من خلال تدريبهم على مهارات عملية جديدة ومبتكرة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة معهد إدارة المشاريع، عن سعادته بتقديم جلسة ضمن فعاليات منتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع، باعتبار أن الحدث أصبح فرصة رائعة للتعرّف على الكثير من التجارب والخبرات والنماذج المختلفة من مديري المشاريع والمختصين والعاملين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم جاءوا للتشاور حول الفرص المتاحة للشركات والمسؤولين لإنجاح أعمالهم، في تجمع يرسخ موقع دبي وتميزها في استضافة وعقد الأحداث والفعاليات الكبرى.